A sei anni di distanza da quella tragica sera del 15 febbraio 2018, il caso dell’omicidio di Pasquale Chindemi non è più un fascicolo impolverato in archivio, ma un cold case arrivato a un decisivo punto di svolta. Le strade di Gallico sono tornate a essere teatro di un’attività investigativa frenetica, segnando quella che appare come la stretta finale attorno ai responsabili di un delitto che ha segnato profondamente la periferia nord di Reggio Calabria.

La scienza contro il crimine: il ruolo del RIS

L’elemento di rottura rispetto al passato è rappresentato dall’ingresso in campo dei Carabinieri specializzati in Investigazioni Scientifiche. Sul luogo dell'agguato, i militari stanno procedendo a rilievi tecnici di altissima precisione, sfruttando nuove tecnologie di rilevamento antropometrico. Si tratta di strumenti all'avanguardia che permettono di analizzare le caratteristiche fisiche e dinamiche dei soggetti coinvolti, elementi che le fonti definiscono determinanti per la riapertura delle indagini e per l’individuazione degli esecutori materiali.

La ricostruzione della scena del crimine

In queste ore, i Carabinieri hanno letteralmente "congelato" l'area per procedere a una ricostruzione millimetrica della scena del crimine. L'attività non si è limitata a semplici misurazioni: gli investigatori hanno utilizzato delle persone per simulare i movimenti e le posizioni tenute durante l’agguato, incrociando questi dati con lunghe e complesse misurazioni spaziali.

Questo livello di accuratezza tecnica suggerisce una strategia investigativa molto chiara: l'obiettivo non è solo ricostruire il "come", ma confermare il "chi". La specifica fisionomia dei soggetti oggetto dei rilievi lascia infatti trasparire la netta sensazione che l’Arma disponga già di precise indicazioni sulle persone da ricercare come autori del reato.

La tecnologia come sfida alla 'Ndrangheta

L'indagine sulla morte di Chindemi si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alla 'ndrangheta, definita come l'associazione mafiosa più evoluta e radicata. Tuttavia, questo caso dimostra come la tenacia degli investigatori, unita alle evoluzioni tecnologiche, possa scalfire anche i muri di silenzio più spessi.

Nonostante la massima riservatezza mantenuta dalle autorità, l’impiego di queste sofisticate tecniche di analisi antropometrica rappresenta un "chiaro colpo" alla criminalità organizzata, dimostrando che nessun delitto è realmente dimenticato se la scienza può offrire nuove chiavi di lettura.