Il Comando di Polizia Locale ha proceduto ad aggiornare la tecnologia chiamata «TARGA SYSTEM» che procede alla lettura delle targhe degli autoveicoli in circolazione attraverso delle sofisticate telecamere a bordo del veicolo.

Il lettore interagisce con l’ANIA per quanto attiene l’accesso alla banca dati delle compagnie di assicurazione e con il Dipartimento Trasporti Terrestri per quanto concerne le revisioni; sul tablet in dotazione alla pattuglia sul territorio, in tempo reale stimato tra i 5 e gli 8 secondi, lancia un alert non appena rileva veicoli che risultano privi di copertura assicurativa o di revisione, consentendo alla pattuglia di procedere immediatamente al fermo dei veicoli e agire per quanto di competenza, in linea con il Codice della strada che prevede che i lettori di targhe possano essere utilizzati soltanto quali strumenti operativi per consentire all’organo di polizia stradale di interrompere immediatamente la condotta illecita, non essendo possibile alcuna contestazione differita.

Anche in questo senso continuerà l’azione di recupero degli spazi pubblici, spesso occupati da auto abbandonate prive di copertura assicurativa.

Il dispositivo, non appena sarà resa possibile l’interazione col data base del Ministero dell’Interno, potrà accedere allo schedario dei veicoli rubati segnalando le auto provento di furto.

Il «TARGA SYSTEM» sarà sempre in uso ad una pattuglia sul territorio e questo consentirà di debellare il fenomeno della circolazione con autoveicoli non assicurati e non revisionati che costituiscono un pericolo per gli utenti della strada.