Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi sul litorale di Camini dove un ragazzo originario di Catanzaro è rimasto vittima di un brutto incidente d'acqua mentre si trovava al largo della costa a bordo del suo kitesurf. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dei soccorsi, il giovane si trovava già a una certa distanza dalla battigia quando le folate di vento, particolarmente tese nella zona, hanno messo a dura prova la tenuta della struttura. Sotto la pressione delle raffiche, alcune corde hanno ceduto di schianto.

Senza più controllo sull'ala, il giovane è stato sbalzato e scagliato con violenza contro la superficie del mare. L'impatto con l'acqua, avvenuto a velocità sostenuta, è stato particolarmente duro. Ad accorgersi della gravità della situazione sono stati alcuni testimoni presenti sulla spiaggia che, vista la dinamica dell'incidente hanno subito lanciato l'allarme.

Il giovane catanzarese è stato trasferito d'urgenza in ospedale a bordo dell’elisoccorso atterrato sulla statale 106. Dalle prime informazioni per il ferito si sospetta la probabile frattura del bacino.