Tra Africo, Bianco e Bruzzano Zeffirio si estende uno dei tratti più affascinanti della costa reggina. Un paesaggio incontaminato, fatto di scogliere, acque trasparenti e natura mediterranea, che conserva ancora il fascino della Calabria più autentica.

Una Calabria che sfugge alle rotte del turismo di massa e che continua a sorprendere chi è disposto ad allontanarsi dalle spiagge più affollate. Quella della scogliera di Africo, uno dei luoghi simbolo della costa ionica reggina, dove il mare incontra la roccia in un susseguirsi di scorci spettacolari e panorami che raccontano la forza della natura.

Il tratto costiero, che si sviluppa tra Africo Nuovo, Bianco e Bruzzano Zeffirio, custodisce una delle aree paesaggisticamente più suggestive della Locride. Qui domina la Scogliera di Capo Bruzzano, un monumento naturale modellato nel corso dei secoli dall'azione del vento e del mare. Le rocce, dalle forme irregolari e scolpite dal tempo, emergono dalle acque dello Ionio creando un paesaggio unico, particolarmente apprezzato dagli amanti della fotografia naturalistica, del trekking costiero e del birdwatching.

Il mare è il vero protagonista. L'acqua, limpida e dalle sfumature che vanno dal turchese allo smeraldo, bagna una costa ancora poco antropizzata, dove sentieri sterrati conducono direttamente alla riva. Non ci sono lungomari affollati né grandi stabilimenti balneari: la scogliera di Africo conserva un carattere autentico, ideale per chi cerca tranquillità e un contatto diretto con la natura. I fondali profondi e trasparenti la rendono inoltre una meta apprezzata dagli appassionati di snorkeling e pesca subacquea.

La visita alla scogliera può diventare anche l'occasione per scoprire il patrimonio storico e culturale del territorio. A pochi chilometri si trovano infatti i ruderi di Africo Vecchio, il borgo abbandonato nel cuore dell'Aspromonte che ancora oggi racconta la storia delle comunità costrette a lasciare la montagna dopo le alluvioni degli anni Cinquanta. Poco distante sorge anche la Villa Romana di Casignana, celebre per i suoi straordinari mosaici, considerati tra i più importanti dell'Italia meridionale.

Il viaggio prosegue anche a tavola. Questa parte della costa reggina è la terra del Greco di Bianco DOC, uno dei vini passiti più antichi del Mediterraneo, del bergamotto, simbolo della provincia di Reggio Calabria, e di una cucina che unisce sapori di mare e tradizione aspromontana, con piatti come i maccarruni al sugo di capra, i pecorini e le ricotte prodotte nelle aree interne.

Tra i momenti più suggestivi c'è senza dubbio l'alba. Affacciata a oriente, la scogliera offre uno spettacolo naturale in cui il sole emerge direttamente dal Mar Ionio illuminando le rocce e tingendo l'acqua di riflessi dorati. Un'immagine che sintetizza l'essenza di questo luogo: selvaggio, silenzioso e ancora autentico.

La scogliera di Africo continua così a rappresentare uno dei tesori nascosti della Città metropolitana di Reggio Calabria, una destinazione capace di raccontare la bellezza più incontaminata della costa ionica e di offrire un'esperienza diversa, lontana dai ritmi frenetici delle località balneari più conosciute.