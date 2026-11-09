L'azienda è stata vittima nei giorni scorsi di un grave atto intimidatorio. Cittadini, associazioni, partiti, sindacati, istituzioni potranno intervenire per portare il loro contributo libero di solidarietà e condanna di ogni azione mafiosa

Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, comunica che mercoledì 11 novembre alle ore 18 avrà luogo un Consiglio Comunale con unico ordine del giorno: "Polistena dice no alla prevaricazione mafiosa. Solidarietà ai titolari ed ai lavoratori dell'azienda Auddino Edilizia Srl". L'azienda è stata vittima nei giorni scorsi di un grave atto intimidatorio.

Il Consiglio Comunale sarà aperto agli interventi di cittadini, associazioni, partiti, sindacati, istituzioni, e di quanti vorranno portare il loro contributo libero di solidarietà e condanna di ogni azione mafiosa . La #ndrangheta ha già causato danni enormi alla #Calabria e sui nostri territori.

«Diamo voce al messaggio di solidarietà e condanna dell'arroganza mafiosa che il Consiglio Comunale intende dare al territorio.