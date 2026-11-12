Un messaggio di solidarietà e di condanna all’arroganza delle cosche malavitose. Le persone perbene dicono basta, Polistena dice no alla prevaricazione mafiosa. Nella città del reggino, si è svolto il Consiglio Comunale aperto a tutti i cittadini, associazioni, istituzioni, per dare una ferma risposta dopo il grave attentato incendiario subito nei giorni scorsi dalla ditta “Auddino Edilizia Srl”. Si è dimostrata vicinanza ai titolari dell’azienda e ai suoi lavoratori in questo momento difficile. Un gesto di caloroso sostegno, ma anche di non sottomissione alle logiche criminali. Intervenuto anche Michele Auddino proprietario della ditta data alle fiamme la notte tra il 31 e l’1 novembre.

«Anche se non è un bel momento per noi, adesso cerchiamo di capire il da farsi e rattoppare l'azienda. La speranza è quella di ripartire – ha dichiarato l’imprenditore-. Uno si vede distrutta la propria creatura, ci abbiamo messo anni per sistemarla com’era. Ti svegli la mattina e non la trovi più. Bisogna cercare una soluzione, perché così non va bene. Mi immedesimo in tutti gli imprenditori che penseranno la stessa cosa. Oggi è toccato a me, domani può succedere a qualcun altro. Quindi bisogna capire perché succedono queste cose. Io non ho mai percepito niente, perché altrimenti non sarei qui. Ero molto sereno. Pensavo bastasse lavorare bene come abbiamo sempre fatto, ma evidentemente non funziona così. Ciò che è accaduto ti stravolge un po' la vita. Tutti i miei pensieri di prima non sono più attuali. Non capisco se è stato un folle, da dove parte questa cosa, stiamo cercando di capire perché è successo. Ci tengo a dire che non eravamo assicurati. Siamo fieri ed orgogliosi dell’immensa solidarietà che abbiamo ricevuto. La presenza stasera di tante associazioni, dell’amministrazione comunale, è importante».

Il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, a nome di tutta la comunità, ha espresso la massima vicinanza all’azienda, garantendo che predisporrà per esentarla da Tari e Imu, e ha fermamente condannato l’accaduto: «Purtroppo, la Calabria e anche il nostro territorio non sono immuni dalla presenza mafiosa. Diciamocelo chiaro, questo è stato un incendio di natura dolosa di stampo mafioso, e che getta un'ombra inquietante su quelle imprese che tentano di riscattarsi, ma poi qualcuno cerca di impedire loro una crescita piena e libera. È proprio per questo motivo che il consiglio comunale di Polistena è stato convocato, perché non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo tenere le antenne alzate e accendere i riflettori. Coinvolgere i giovani, le associazioni, tutti i coloro i quali che per tanto tempo si sono spesi e si spendono per l’affermazione della legalità contro la sopraffazione mafiosa. Noi stiamo procedendo anche con i sistemi di videosorveglianza, ma penso che sia insufficiente. Serve la presenza fisica, servono più forze dell'ordine. Serve che ci sia proprio la presenza diretta, la solitudine si combatte anche così. Dobbiamo tutti lavorare insieme, perché la 'ndrangheta esiste. Forse ha cambiato pelle e noi siamo rimasti indietro».

Significativa anche la presenza della Chiesa rappresentata dal parroco di Polistena, don Pino Demasi: «Io credo che un fatto così ci interroghi. Cosa ci chiede un attentato simile, cosa chiede alla città? Io credo che stia rispuntando una cultura mafiosa alimentata anche dalle divisioni e dalle forti conflittualità. Credo che dobbiamo costruire il tessuto relazionale della città per essere più forti contro la mafia. Altrimenti facciamo il gioco loro. Pensavamo che avessimo sconfitto in un certo qual modo le mafie, in realtà sotto sotto stanno lavorando».