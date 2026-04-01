La Polizia di Stato, al termine di attività investigativa, ha eseguito la misura in flagranza differita nei confronti di un tifoso locale di 33 anni

Il 23 marzo scorso, all’indomani dell’incontro valido per la 28ª giornata del campionato di calcio di Serie D – Girone I tra A.S. Reggina 1914 e S.S.D. Città di Acireale 1946, la Polizia di Stato, al termine di attività investigativa, ha proceduto all’arresto in flagranza differita di un tifoso locale di 33 anni.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento di Daspo con obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria — emesso dal Questore di Reggio Calabria Paolo Sirna e in vigore fino a maggio 2029 — non solo non aveva rispettato le prescrizioni imposte, ma era riuscito ad accedere abusivamente agli spalti della “Curva Sud” dello stadio “Oreste Granillo” per assistere alla suddetta gara, allontanandosi subito dopo il termine dell’incontro.

Il tifoso, nei cui confronti sono ancora in corso le indagini preliminari e per il quale vige, dunque, il principio di non colpevolezza, in sede di convalida dell’arresto, operato dalla Digos di Reggio Calabria, dopo esser stato rimesso nuovamente in libertà, è stato, dunque, sottoposto dall’Autorità Giudiziaria all’obbligo di firma quotidiano.