La condanna della Uil Fpc: «Necessario un servizio di vigilanza adeguato»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La UILFPC Calabria dipartimento Poste intende denunciare il grave avvenimento che in data odierna ha visto coinvolti due dipendenti dell’ufficio postale di Pellaro (Reggio Calabria) brutalmente aggrediti.
«Oltre a condannare il grave gesto affermiamo che POSTE ITALIANE ha l’obbligo morale di tutelare i propri dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni, con un servizio di vigilanza adeguato ai nuovi modelli di uffici postali lay out al fine di scoraggiare eventuali aggressori o azione malavitose» si legge in una nota.
«Poste Italiane ha l’obbligo a nostro avviso di garantire nei confronti dei propri clienti un servizio equiparato all’importanza del proprio nome che non può essere offerto dai pochi dipendenti in servizio, al fine di eliminare tensioni e polemiche vissute giornalmente nei nostri uffici».
«Chiediamo che l’azienda visto i numerosi pensionamenti già programmati metta in atto tutte le leve necessarie finalizzate a garantire quindi nuove assunzioni e standard di servizio elevati alla clientela».