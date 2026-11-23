Il sindaco di Reggio Calabria interviene al convegno promosso da Cnel, Teha e Stretto di Messina rilanciando l'Area integrata, il volano per Gioia Tauro e la crescita dello scalo reggino

Al suo primo ingresso al Cnel in veste di primo cittadino, Francesco Cannizzaro ha ribadito un convinto sostegno alla realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, definendolo l'unica infrastruttura capace di sbloccare la crescita e l'Alta velocità nel Mezzogiorno. L'intervento al convegno “Il Ponte sul futuro. Connettere territori, creare valore”, organizzato nella sede del CNEL insieme a The European House Ambrosetti (Teha Group) e alla società Stretto di Messina, è stata l’occasione per ribadire la strategicità di Reggio Calabria rispetto all’opera Ponte e alla stretta connessione con lo scalo aeroportuale reggino.

D’altra parte tra i temi principali toccati dal primo cittadino, il ruolo del "Tito Minniti" è inserito al centro della nuova strategia di sviluppo territoriale avviata in sinergia con la Regione. «Abbiamo un nuovo aeroporto che registra numeri importanti, essendo quello che è cresciuto di più in Europa dal periodo Covid ad oggi», ha sottolineato Cannizzaro, anticipando che lo scalo si appresta a raggiungere per la prima volta nella storia il traguardo simbolico del milione di passeggeri.

Ma nel descrivere la portata strategica della mega opera, Cannizzaro ha evidenziato come l'infrastruttura rappresenti il vero motore per trainare l'Alta velocità e l'Alta capacità al Sud. Un passaggio chiave riguarda i riflessi diretti sul porto di Gioia Tauro: grazie alla continuità territoriale – è il ragionamento del primo cittadino - i container in arrivo da Suez potrebbero raggiungere i mercati europei in sole 48 ore, a fronte dei 15 giorni necessari passando da Rotterdam.

Ampio spazio è stato dedicato ai seimila pendolari che si spostano quotidianamente tra le due sponde affrontando non pochi sacrifici. Il sindaco ha ricordato il patto istituzionale siglato proprio a bordo di un traghetto con il sindaco di Messina Basile, puntando a realizzare una vera Area Integrata dello Stretto e trasformando le "opere compensative" in vere e proprie “opere complementari” di sviluppo.

La prospettiva del Ponte, ha rivelato il sindaco, sta già attirando l'attenzione di gruppi privati e capitali esteri. «Ho conosciuto investitori che cercano terreni a Villa San Giovanni, Scilla e nella stessa Reggio Calabria per costruire abitazioni o strutture ricettive», ha detto Cannizzaro che ha ringraziato l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la determinazione fin qui dimostrata, sollecitando tutte le istituzioni a «mettere immediatamente a terra i 14 miliardi di euro» per dimostrare all'Europa la capacità dell'Italia di realizzare grandi opere internazionali.

Quello di oggi a Roma rappresenta il primo di una serie di incontri che terranno il sindaco Cannizzaro lontano da Reggio Calabria per l'intera settimana, con una permanenza fuori sede prevista almeno fino a venerdì.