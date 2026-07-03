Un violento impatto tra due automobili ha provocato nel pomeriggio un incidente stradale all’incrocio tra via Cardinale Portanova e via Torrione, nel cuore della città. A seguito dello scontro, uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato della Polizia locale e dei soccorsi.

A fare il punto della situazione è stato il comandante della Polizia locale, Salvatore Zucco. «Questo pomeriggio, in via Cardinale Portanova all’incrocio con via Torrione, due veicoli si sono scontrati. Fortunatamente solo lievi lesioni per uno dei due conducenti, ma come vedete un veicolo si è cappottato», ha dichiarato Zucco.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della Polizia locale, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità nell’area interessata dal sinistro.

«Stiamo verificando, attraverso le pattuglie immediatamente intervenute, la dinamica e quindi anche la ricostruzione del sinistro», ha aggiunto il comandante, sottolineando come siano in corso tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente.

L’episodio ha inevitabilmente provocato disagi alla circolazione in una delle zone più trafficate del centro cittadino, ma le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno consentito di ripristinare progressivamente la normale viabilità.

Saranno ora i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale a determinare l’esatta sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità nello scontro che, nonostante la spettacolarità delle immagini del veicolo ribaltato, si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.