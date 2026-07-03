Come annunciato dalle previsioni meteo, il maltempo è arrivato con forza: strade allagate, traffico in tilt e calo delle temperature dopo i giorni di caldo

Nubifragio su Reggio Calabria: pioggia, vento, grandine e allagamenti in città Nubifragio su Reggio Calabria: pioggia, vento, grandine e allagamenti in città Nubifragio su Reggio Calabria: pioggia, vento, grandine e allagamenti in città Nubifragio su Reggio Calabria: pioggia, vento, grandine e allagamenti in città Nubifragio su Reggio Calabria: pioggia, vento, grandine e allagamenti in città

Come previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi, il maltempo è arrivato con forza su Reggio Calabria. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città, provocando allagamenti in diverse zone e forti disagi alla circolazione.

In pochi minuti le intense precipitazioni hanno trasformato numerose strade in veri e propri torrenti, mettendo in difficoltà automobilisti e pedoni. Le maggiori criticità si registrano nei punti tradizionalmente più esposti agli allagamenti, dove l'acqua ha rapidamente invaso la carreggiata, rallentando il traffico e rendendo complicati gli spostamenti. Al violento acquazzone si sono aggiunte anche forti raffiche di vento e grandinate.

Il fronte temporalesco è accompagnato da un deciso calo delle temperature, scese ben al di sotto dei valori registrati nei giorni precedenti.