Si intensifica l'attività di Polizia commerciale ed amministratuva della Polizia locale, orientata preliminarmete alla prevenzione degli illeciti..

A seguito di mirati servizi svolti negli ultimi giorni, anche su segnalazione di alcune associazioni di categoria, la Polizia Locale ha attenzionato le aree commerciali cittadine al fine di prevenire e reprimere la vendita abusiva o irregolare su area pubblica.

A seguito dei controlli svolti nell'ultima settimana sono state comminate numerose sanzioni amministrative per circa 25.000 euro e sequestrate derrate alimentari par circa un quintale. La merce è stata immediatamente avviata a distruzione. Le alte temperature di questi giorni e le modalità di esposizione delle derrate ( a volte rinvenute a diretto contatto con il suolo e quindi anche con polvere , rifiuti , addirittura escrementi) ha indotto il competente servizio dell'Asp a vietarne la devoluzione in beneficenza.

Sanzioni sono scattate anche nei confronti di commercianti che non essendo assegnatari di posteggio presso il mercato settimanale esercitavano l'attività a ridosso dello stesso con palese violazione di legge e dei principio della concorrenza leale.

Sanzionati inoltre tre venditori abusivi che esponevano la merce in centro storico. Per loro è scattato anche l'ordine di allontanamento (Daspo urbano).

Tutti i verbalizzati sono stati segnalati agli uffici comunali competenti per le verifiche in materia di tari e tassa occupazione suolo, nonché per l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.

Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni.