Atesa una forte partecipazione alle esequie, che si terranno domani, nel segno del raccoglimento e della vicinanza. Era stato richiesto il rinvio della proclamazione del primo cittadino, ma non è stato possibile accoglierlo per motivi tecnici e procedurali

Profondo dolore a Reggio Calabria per la scomparsa della piccola Eva Santisi, venuta a mancare il 23 maggio all’età di soli 6 anni. Una notizia che ha rapidamente scosso la comunità, suscitando commozione e un sentimento diffuso di vicinanza alla famiglia.

In queste ore, attorno alla famiglia Santisi si sta stringendo un’intera comunità, che sta manifestando partecipazione e solidarietà in modo silenzioso ma costante. Alcuni genitori dei compagnetti della bambina avrebbero rivolto una richiesta al neo sindaco Francesco Cannizzaro affinché venisse rinviata la cerimonia di proclamazione, proprio per consentire un momento di lutto condiviso; una richiesta che tuttavia non è stato possibile accogliere per motivi tecnici e burocratici legati alle procedure istituzionali.

Le esequie della piccola Eva si terranno domani alle ore 15.30 al Duomo. Sarà l’ultimo saluto di una città intera che si prepara a stringersi nel raccoglimento, per accompagnare con affetto e rispetto una bambina che lascia un ricordo indelebile in chi l’ha conosciuta e amata.