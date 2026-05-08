Al tavolo i comuni di Villa San Giovanni e di Palizzi, la Città Metropolitana, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Sezione Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale, il Suem 118, la Polizia Metropolitana, la Polizia Locale di Reggio Calabria, l’Anas e la ditta “Jonica Strade Scarl”

Nella mattinata del 29 aprile scorso si è svolta presso il palazzo del Governo una riunione del Comitato Operativo Viabilità, convocata dal prefetto Clara Vaccaro allo scopo di affrontare le possibili criticità connesse al restringimento da parte di Anas della carreggiata direzione sud sul viadotto “Torbido”, alle infiltrazioni di acqua all’interno della galleria “Piale”, alle tempistiche per la consegna della galleria “Santa Trada” e alla richiesta, avanzata dalla impresa esecutrice, di proroga al 31 dicembre 2026 della chiusura della carreggiata di monte della Strada Statale 106 Var D.

Alla riunione hanno preso parte: il Sindaco e il Vice Sindaco del Comune di Villa San Giovanni; l’Assessore Romeo e il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Palizzi; i Rappresentanti della Città Metropolitana, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Sezione Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale, del Suem 118, della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale di Reggio Calabria, dell’Anas e della ditta “Jonica Strade Scarl”.

In merito alla problematica relativa al viadotto “Torbido”, Anas ha comunicato che il provvedimento, volto a limitare il carico sull’impalcato dell’arteria stradale interessata, si è reso necessario a seguito di verifiche tecniche, che hanno evidenziato l’urgenza di intervenire sulle sottostrutture del viadotto. Su sollecitazione del Prefetto, la Società si è assunta l’impegno di accelerare i lavori, previsti per la durata di due mesi, specificando, altresì, che la flessibilità dei delimitatori utilizzati permette alle auto di spostarsi lateralmente in caso di emergenza per facilitare il passaggio dei mezzi pesanti di soccorso.

Sulle criticità afferenti la galleria “Piale”, Anas ha evidenziato che, a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati, è stata individuata una perdita a monte, ritenuta causa di saturazione dei pozzetti della rete di scolo delle acque piovane, ricolmi di terra. Il Comune di Villa San Giovanni ha, quindi, garantito che provvederà a verificare la pulizia dei pozzetti e l'eventuale coinvolgimento di un pozzo privato.

Nel corso dell’incontro, Anas ha, inoltre, informato il Comune di Villa San Giovanni dell’imminente consegna della galleria “Santa Trada”, ormai terminata ed in attesa delle ultime verifiche.

In ordine al posticipo dell’apertura della carreggiata di monte della SS 106 Var D (variante di Palizzi), inizialmente prevista il 30 aprile 2026, il Prefetto ha posto l’accento sul prevedibile incremento del traffico veicolare all’interno del centro abitato, evidenziando l’esigenza che venga incrementata la sicurezza dell’utenza pedonale, più numerosa durante il periodo estivo.

Sul punto Anas, nel sottolineare che tale proroga si è resa necessaria a seguito delle varie interruzioni delle lavorazioni a causa delle frequenti condizioni meteo avverse, ha assicurato la massima collaborazione con l’Amministrazione comunale di Palizzi, impegnandosi a predisporre idonea segnaletica verticale e orizzontale, tabelloni con sensori per la lettura della velocità, bande sonore di rallentamento e quanto necessario per l’attraversamento ed il transito pedonale in condizioni di sicurezza.

Il Prefetto, in chiusura, ha sottolineato l’importanza del controllo sui parcheggi irregolari e di una adeguata informazione all’utenza, anche al fine di prevenire possibili disagi.