Questa mattina, alla presenza del Prefetto Clara Vaccaro e del Questore Paolo Sirna, è stata deposta una corona d’alloro in memoria di chi ha sacrificato la vita nell'adempimento del dovere.

Si è svolta questa mattina, in un'atmosfera di solenne e profonda partecipazione, la cerimonia di commemorazione dei defunti presso la Questura di Reggio Calabria. Un momento di forte impatto simbolico e istituzionale, dedicato al ricordo di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere.

Il momento centrale della celebrazione ha visto, presenti il Prefetto Clara Vaccaro e il Questore Paolo Sirna, la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide intitolata ai Caduti della Polizia di Stato, un gesto che rinnova il legame indissolubile tra il corpo, la memoria storica e i valori di legalità e servizio alla cittadinanza.