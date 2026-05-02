Continua senza sosta l'attività della Polizia Locale di Reggio Calabria che negli ultimi tre giorni, a seguito di numerose attività, ha deferito all'autorità giudiziaria sette persone. Le fattispecie di reato spaziano tra la ricettazione, l'appropriazione indebita e l'occupazione abusiva di immobili pubblici. Le attività consentite hanno di accettare che numerosi proprietari di veicoli destinatari di provvedimenti di confisca hanno fraudolentemente occultato o demolito le auto di proprietà dello Stato. Sul fronte della tutela del decoro urbano, la Polizia Locale è intervenuta e ha avviato una rottamazione di circa 15 veicoli abbandonati sul territorio comunale. Gli stessi costituivano anche un potenziale pericolo per l'ambiente. Inoltre, gli agenti del Comando di viale Aldo Moro, hanno individuato e denunciato un cittadino reo di occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica; l'unità immobiliare è stata contestualmente sgomberata e affidata al legittimo proprietario.

I soggetti denunciati sono da considerarsi presunti innocenti sono a sentenza passata in giudicato.

Continua, da ultimo, l'attività di accertamento di numerose sanzioni per abbandono di rifiuti in difformità dell'ordinanza sindacale in materia. Sono 20 i verbali nell'ultima settimana.