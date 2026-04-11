In particolare, a seguito di mirato servizio svolto nell'ambito del progetto nazionale e transnazionale focus 'ndrangheta, in località Arghillà, sono state arrestate due persone perché colte in flagranza del reato di furto aggravato di energia elettrica. Nel medesimo servizio, che si è giovato anche di tecnici Enel, Sorical ed Aterp, sono state individuate ed affidate al gestore pubblico ( Aterp ) tre unità immobiliari disabitate e parzialmente vandalizzate. Sul fronte del decoro urbano continua senza sosta la lotta all'abbandono illecito di rifiuti che ha consentito di individuare molteplici trasgressori tra i quali numerosi titolari di esercizi commerciali.

In ambito annonario inoltre, nella zona nord della città, è stato individuato un ambulante che poneva abusivamente in vendita prodotti da forno. Oltre al sequestro della merce ( circa 20 kg di pane ) è scattata una pesante sanzione pecuniaria attese anche le precarie condizioni igieniche degli alimenti in vendita stipate nel cofano di un'autovettura non idonea all'uopo.

Per i soggetti denunciati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. I servizi di tal guisa continueranno anche nei prossimi giorni.