A seguito di una serie di attività operative implementate dalla Polizia Locale nelle ultime ore, le varie articolazioni del Corpo hanno denunciato all’autorità giudiziaria 11 persone per varie reati; dieci sono state deferite a piede libero, mentre una è stata arrestata.

I servizi specifici, mirati alla tutela del patrimonio pubblico, alla salvaguardia del territorio e alla sicurezza stradale, si sono svolti sia nelle zone periferiche sia in centro città.

Segnatamente 8 persone sono state denunciate per occupazione abusiva di manufatti di proprietà pubblica; uno stabile, oggetto di confisca alla criminalità organizzata, risultava occupato abusivamente da ben tre persone.

Degli otto indagati per occupazione abusiva, quattro sono stati sorpresi anche in flagranza di reato di furto aggravato di acqua.

Una donna di 42 anni inoltre è stata tratta in arresto per furto aggravato di energia elettrica; alla stessa sono stati altresì contestati i reati di furto aggravato di acqua, oltre che per occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale pubblica.

I servizi sono stati svolti con la collaborazione di personale delle società Sorical e Enel Distribuzione.

Sul fronte della sicurezza stradale, successivamente alle risultanze degli esami tossicologici svolti dal GOM su soggetti coinvolti in sinistri, sono state deferite due giovani rispettivamente per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope e per guida in stato di ebbrezza.

Giova ribadire che, vertendo i procedimenti in fase di indagini preliminari, per tutte le persone denunciate all’autorità giudiziaria vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.

I servizi continueranno anche nei giorni a seguire.