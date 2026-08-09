Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha notificato due provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.a.spo.), emessi dalla Questura di Reggio Calabria alla fine del mese di luglio, nei confronti di persone ritenute responsabili dei gravi episodi di violenza verificatisi nel corso di un incontro di calcio disputato lo scorso 12 aprile.

I provvedimenti costituiscono l'esito dell'attività istruttoria svolta dal Commissariato di Ps di Polistena a seguito della rissa avvenuta durante la gara valida per il campionato di Terza Categoria – Girone G, disputatasi presso lo stadio comunale "F. Zerbi" di Polistena, tra le società A.s.d. Real Polistena e A.s.d. Sinopolese. Nel corso dell'incontro, alcuni tesserati delle due compagini sono stati coinvolti in una violenta colluttazione che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e ha indotto il direttore di gara a disporre la sospensione definitiva della competizione.