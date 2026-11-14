Dopo poco più di un mese di interruzione, la strada provinciale 23 che collega Roccaforte del Greco alla viabilità principale dell'Area Grecanica torna percorribile, seppure con alcune limitazioni, restituendo al centro aspromontano uno dei suoi collegamenti fondamentali con la costa. Si chiude così una prima fase dell'emergenza provocata dal violento nubifragio del 9 e 10 ottobre, quando uno smottamento al chilometro 3+900 aveva determinato il cedimento pressoché totale del corpo stradale, rendendo necessaria l'immediata interdizione al traffico e imponendo percorsi alternativi per raggiungere il paese.

La riapertura è stata ufficializzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con l'ordinanza numero 50 del 13 novembre, firmata dall'ingegnere Pietro Priolo, che revoca il precedente provvedimento di chiusura dell'11 ottobre e dispone, con effetto immediato, il ripristino della circolazione lungo l'arteria. Rimane tuttavia in vigore il divieto di transito per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, nel tratto compreso tra l'innesto con la SP3, in prossimità di Ponte Ielasi, e il chilometro 4+200, in attesa del completamento degli ulteriori interventi programmati.

A consentire il superamento della fase più critica sono stati i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla società Eurowork S.r.l., incaricata dal settore Viabilità della Città Metropolitana nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione della rete stradale. Un intervento particolarmente atteso dalla comunità di Roccaforte del Greco, per la quale l'interruzione della provinciale aveva rappresentato un ulteriore elemento di difficoltà in un territorio già segnato dalle criticità dei collegamenti montani. La riapertura restituisce una direttrice essenziale alla mobilità quotidiana, pur lasciando aperta la necessità di completare la messa in sicurezza dell'intero tracciato.

A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è il consigliere metropolitano Pierpaolo Zavettieri, che ha seguito l'evoluzione dei lavori mantenendo un'interlocuzione diretta con gli uffici competenti.

«Un intervento che ha consentito, in tempi relativamente brevi e nell'ambito dell'azione portata avanti dall'amministrazione metropolitana, di restituire alla circolazione un collegamento fondamentale per Roccaforte del Greco e per l'intero territorio, seppure con le limitazioni previste dall'ordinanza che, al momento, consente il transito ai soli mezzi fino a 3,5 tonnellate. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento al sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro per l'attenzione riservata alle esigenze del territorio e per il sostegno all'azione amministrativa che ha consentito di affrontare con tempestività questa emergenza».

Il ripristino del tratto franato rappresenta soltanto il primo tassello di un programma più ampio, destinato a interessare altri punti della provinciale che presentano condizioni di vulnerabilità. Zavettieri annuncia infatti ulteriori cinque interventi, distinguendo le opere di manutenzione straordinaria già previste nell'immediato da quelle strutturali di maggiore consistenza.

«L'attenzione alla SP23 proseguirà anche nelle prossime settimane, perché l'intervento appena concluso rappresenta soltanto una parte del lavoro necessario. Con la stessa impresa saranno realizzati altri due interventi puntuali di manutenzione straordinaria, attraverso opere di gabbionatura in altrettanti siti che presentano situazioni di potenziale cedimento. A questi si aggiungeranno ulteriori tre interventi strutturali, di maggiore consistenza, sempre lungo la SP23, attraverso finanziamenti già disponibili».

La vicenda della provinciale di Roccaforte riporta inevitabilmente al centro dell'attenzione le condizioni complessive della rete stradale metropolitana, particolarmente estesa e complessa da gestire per la conformazione geografica del territorio. Un patrimonio infrastrutturale che richiede interventi costanti, soprattutto nelle aree interne, dove frane e dissesti possono compromettere collegamenti essenziali per intere comunità.

«La tempestività dell'intervento dimostra la capacità operativa e il livello di attenzione che la Città Metropolitana sta riservando ai territori. Un risultato al quale contribuisce anche la presenza di consiglieri metropolitani espressione delle diverse realtà della provincia, capaci di garantire un rapporto più diretto con le comunità e una maggiore prossimità rispetto alle problematiche della viabilità».

Per Zavettieri, tuttavia, la questione decisiva riguarda la disponibilità finanziaria necessaria a garantire continuità agli interventi, andando oltre la gestione delle singole emergenze.

«La vera sfida, adesso, sarà quella di recuperare risorse significativamente superiori rispetto agli anni precedenti. La rete viaria di competenza della Città Metropolitana si estende per quasi duemila chilometri e richiede investimenti importanti, continui e adeguati alle condizioni di un territorio particolarmente complesso. Sarà quindi fondamentale ottenere maggiori finanziamenti dagli enti sovraordinati e soprattutto dal Governo nazionale, recuperando livelli di trasferimento capaci di sostenere concretamente la manutenzione e la messa in sicurezza delle nostre strade».

La SP23 torna dunque percorribile, mentre il percorso verso il pieno ripristino della sicurezza rimane ancora aperto. Per Roccaforte del Greco è un primo risultato concreto dopo le conseguenze del maltempo di ottobre, ma anche il richiamo a una questione che riguarda buona parte dell'entroterra reggino: garantire collegamenti affidabili e risorse adeguate affinché la viabilità delle aree interne possa essere tutelata con interventi programmati, prima che siano nuove emergenze a imporli.