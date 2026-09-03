Sono 43, tutti uomini e alcuni dei quali minori non accompagnati, i migranti di nazionalità bengalese ed egiziana giunti oggi al porto di Roccella Jonica, nel Reggino, dopo un'operazione di soccorso e salvataggio in mare compiuta dalla Guardia costiera. I migranti, partiti dalla Libia, si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione di vetroresina con i motori in avaria a circa 150 miglia dalla costa della Calabria.

Dopo il soccorso e il trasferimento sulla motovedetta della Guardia costiera i migranti sono stati condotti a Roccella Jonica e affidati, dopo i primi controlli delle forze dell'ordine e del personale sanitario, ai volontari della Croce Rossa. Temporaneamente sono stati sistemati nel Centro di prima accoglienza e soccorso situato nello scalo portuale roccellese.