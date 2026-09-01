«Ci dispiace tanto che Cannizzaro, che abbiamo sostenuto come sindaco, abbia regalato la candidatura della città a un estraneo»

«A Reggio alle suppletive la scelta è tra Giannetta e Benedetto. Sono gli unici due reggini. Su questo i reggini dovranno operare la loro scelta. Ci dispiace tanto che Cannizzaro, che abbiamo sostenuto come sindaco, abbia regalato la candidatura della città a un estraneo.

Roscioli non c'entra niente con la città metropolitana. Chi è di destra e di centrodestra non può non votare Giannetta. Regalare un seggio al contabile della Fininvest sarebbe una sconfitta per tutti», dichiara Destra in Movimento.