Un incendio di vaste dimensioni ha interessato nella notte il quartiere Ciambra di Gioia Tauro, noto per l'alta concentrazione di residenti appartenenti alla comunità rom. Il rogo, che ha avvolto cumuli di rifiuti accatastati all’ingresso del rione nei pressi delle cabine elettriche, ha generato fumi visibili a distanza e preoccupazioni tra la cittadinanza per le condizioni di salute legate all'esposizione a sostanze nocive e alle problematiche igienico-sanitarie.

L’allerta è scattata intorno alle ore 3:00, quando i cittadini, colpiti dal forte odore di fumo e dalle fiamme alte, hanno contattato le autorità. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate prontamente sul luogo, supportate dalla polizia, per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di indagine.