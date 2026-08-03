Lo spettacolo, in programma sabato 6 agosto alle ore 22:00, promette una serata di risate e riflessione, nel segno della tradizione popolare e della vivace ironia che contraddistingue la compagnia

L’Associazione Teatrale Pro-Caraffa torna in scena con la commedia brillante in tre atti “A Casa i Don Raffaeli”, scritta da Maria Pia Battaglia e liberamente interpretata dal gruppo teatrale locale. Lo spettacolo, in programma sabato 6 agosto alle ore 22:00, promette una serata di risate e riflessione, nel segno della tradizione popolare e della vivace ironia che contraddistingue la compagnia.

Ambientata in un contesto familiare tipico dei piccoli borghi calabresi, la commedia racconta con tono leggero e pungente le dinamiche quotidiane di Don Raffaeli e dei suoi affezionati personaggi, tra situazioni comiche, affetti sinceri e piccoli conflitti domestici. Sul palco si alterneranno Giuseppe Fornazar (Don Raffaeli), Agata Mordaci (Filomena), Angela Mazzitelli (Lucia), Domenico Cozzupoli (Roccu), Giuseppina Pulitanò (Donna Nina), Francesco Priolo (Melu) e Ilaria Naimo (Anna).

Con la regia collettiva dell’Associazione, “A Casa i Don Raffaeli” conferma l’impegno del gruppo nel valorizzare il teatro amatoriale come forma di espressione culturale e comunitaria, capace di unire generazioni e raccontare con autenticità la vita di paese.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 agosto alle ore 22:00, presso la sede dell’Associazione Teatrale Pro-Caraffa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.