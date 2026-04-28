La presentazione è in programma giovedì 30 aprile alle ore 18.00, nella Biblioteca comunale “Gaudio Incorpora” di Palazzo Nieddu

Nell’ambito del service distrettuale “Scrittori raccontano Scrittori”, i Lions Club di Locri e Siderno, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura per “Locri Città che legge – Il Maggio dei libri”, promuovono la presentazione del romanzo “Dove canta il cuculo” di Gioacchino Criaco (Piemme), in programma giovedì 30 aprile alle ore 18.00, nella Biblioteca comunale “Gaudio Incorpora” di Palazzo Nieddu, a Locri.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Locri Giuseppe Fontana, dell’assessore alla cultura Domenica Bumbaca, del presidente del Lions Club di Locri Ettore Lacopo, della presidente del Lions Club di Siderno Cinzia Lascala, del presidente della Zona 28 Cosimo Caccamo e del presidente della XI Circoscrizione Enzo Mollica, a introdurre l’incontro culturale sarà Anna Maria Cama, responsabile service distrettuale (composto da Meri Pizzata, Rosy Perrone e Michele Favano).

Nel corso dell’incontro, l’autore dialogherà con la giornalista Maria Teresa D’Agostino, soffermandosi sul valore del racconto di una Calabria oltre gli stereotipi, con uno sguardo diretto e autentico.