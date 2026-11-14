Iniziativa del circolo culturale Guglielmo Calarco in programma per oggi, sabato 14 novembre, alle ore 18 presso la sede di via Amerigo Vespucci
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Oggi, sabato 14 novembre, alle ore 18 presso la sede di via Amerigo Vespucci n 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco - Cooperativa Vittorio Veneto, presenta per la prima volta il Calabria il saggio "Ghosting. Amore, silenzio e dipendenza nelle relazioni online" di Francesco Musolino, pubblicato da pochi giorni per Rubbettino Editore (2026).
Conversa con l'autore Elisabetta Felletti.
Francesco Musolino, giornalista, scrittore e psicologo specializzato in cyberpsicologia. Collabora con Libero. La stampa, L'Espresso, gazzetta del Sud. ha pubblicato il romanzo "L'attimo prima" (Rizzoli 2019), Per E/O ha pubblicato i noir mediterranei Mare Mosso (2022 selezione premio Scerbanenco), Giallo Lipari (2025 finalista premio Mandrarossa) e Rosso Panarea ( 202). Collabora con la Scuola Holden, è TEDx speaker e ideatore del progetto no profit Stoleggendo
"Ghosting. Amore,silenzio e dipendenza nelle relazioni online" è il primo saggio italiano che analizza ghosting, dipendenza emotiva, lavoro sospeso e iperconnessione in una lettura psicologica del nostro presente. C’è un silenzio che pesa più di una parola. È quello che arriva quando qualcuno scompare senza spiegazioni, lasciandoci sospesi tra domande, attese e ipotesi.
Il ghosting non riguarda solo le relazioni sentimentali: invade amicizie, ambienti di lavoro e ogni spazio della nostra vita digitale. Ma perché accade? E perché fa così male?
In questo saggio originale e coinvolgente, Francesco Musolino esplora il fenomeno del ghosting e delle nuove dipendenze emotive dell’era iperconnessa – dall’orbiting al breadcrumbing – intrecciando psicologia, neuroscienze, letteratura, cinema e cultura pop. Un viaggio nelle fragilità e nei desideri che ci rendono umani, per comprendere cosa si nasconde dietro le assenze e imparare a non restarne prigionieri. Perché il ghosting non è solo una storia finita male: è uno specchio del nostro modo di amare, aspettare e cercare riconoscimento nel mondo contemporaneo.