Presso la suggestiva Sala della Protomoteca del Palazzo del Campidoglio, si è svolta la 25ª edizione del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace, una delle manifestazioni più significative del panorama culturale italiano, capace di unire memoria storica, identità, talento e valore umano.

Nel cuore della Magna Grecia, dove la storia si tramanda attraverso l’arte e la bellezza diventa espressione di civiltà, si rinnova ogni anno un appuntamento di grande prestigio: il Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace, giunto quest’anno al traguardo della sua venticinquesima edizione. Un anniversario importante, che conferma il valore e la continuità di un’iniziativa nata dalla visione e dalla determinazione di Giuseppe Tripodi, Presidente dell’Associazione “Pro Loco Città di Reggio Calabria”.

Nel corso degli anni, il Premio si è affermato come un riconoscimento autorevole destinato a personalità che, nei rispettivi ambiti professionali, artistici e istituzionali, si sono distinte per talento, impegno e qualità umane, richiamando idealmente la forza, l’armonia e la bellezza dei celebri guerrieri bronzei simbolo della Calabria e dell’intero Paese.

L’iniziativa, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e del Lazio, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Roma, dalla Camera di Commercio e dal Comune di Reggio Calabria, si avvale del contributo di un autorevole Comitato d’Onore, composto dal Presidente Onorario Giuseppe Viceconte, dal Direttore della Comunicazione e Relazioni Sociali Nunzio Puccio e dalla testimonial Paola La Salvia, Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, docente e scrittrice pluripremiata, figura di riferimento per leadership, competenza e professionalità.

L’obiettivo del Premio è quello di valorizzare le eccellenze italiane, premiando donne e uomini che, con il loro percorso, contribuiscono a dare lustro all’Italia dentro e fuori i confini nazionali. I nominativi dei premiati vengono selezionati dal Comitato d’Onore sulla base di un’attenta valutazione del curriculum umano e professionale di ciascun candidato. La serata è stata condotta dalla giornalista Gabriella Serravalle e da Francesco Vitulano, conduttore radio-televisivo di Gold TV Italia, con la collaborazione del direttore artistico Maestro Gaspare Maniscalco.

Tra le autorità civili, militari e religiose presenti, sono intervenuti: il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, On. Antonello Aurigemma, che ha espresso la sua soddisfazione per la scelta di Roma Capitale come sede dell'evento. Ha ringraziato il Presidente e Patron Giuseppe Tripodi e il comitato organizzativo, sottolineando che il Premio celebra i “fieri guerrieri”, simbolo delle bellezze e delle genialità artistiche italiane nel mondo.

L'On. Giovanni Quarzo ha portato i saluti dell'Assemblea Capitolina, esprimendo il suo sincero apprezzamento per l'evento. Nel suo intervento, Quarzo ha elogiato il comitato d'onore per la scelta delle eccellenze premiate, evidenziando il loro ruolo fondamentale nel promuovere la cultura e l'arte italiana nel panorama internazionale. Ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa, che celebrano il nostro patrimonio culturale e artistico, contribuendo a far brillare l'Italia nel mondo. Anche i premiati di questa edizione sono figure di altissimo profilo, accomunate da competenza, dedizione e autorevolezza.

Tra i riconoscimenti più significativi, il Premio alla memoria dell’ex Presidente della Repubblica Italiana, Avv. Sandro Pertini, per aver voluto che i Bronzi di Riace venissero esposti permanentemente a Reggio Calabria;Sez. Atena (Strategia militare) Arma dei Carabinieri (Per l’impegno quotidiano a difesa dei valori costituzionali di libertà e democrazia, nonché a tutela del patrimonio artistico e culturale),Gen.C.A. Pasquale Angelosanto Arma dei Carabinieri, Gen.B.Giorgio Maria Borrelli Arma dei Carabinieri, Dr. Adolfo Pascarella Generale di B. (r) Esercito Italiano, Prof. Dr. Stefano Murace Generale (r) Aeronautica Militare Italiana, Dr.Carlo Felice Corsetti, Generale di Brigata (r) Arma dei Carabinieri, Paolo Giovanni Battista Curato (1° Capitano commissario del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana), Marco Danielli (1° Capitano commissario del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana); Sez.Zeus (giustizia e legalità): Dr.ssa Maria Grazia Nicolò (Prefetto), Avv. Domenico Naccari (Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria),Capitano Arma dei Carabinieri (r) Cosimo Sframeli;Sez.Ippocrate (salute e medicina):Dr.ssa Franca Melfi (Leader mondiale della chirurgia robotica toracica), Dott.ssa Tiziana Frittelli (Commissario straordinario del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria), Prof. Roberto Berni Canani (Professore di Pediatria generale e specialistica), Prof.Giovanni Dal Pra (Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica), Dott. Maurizio Cancelli (Psicologo), Dr.Antonio Bray (Direttore Sanitario Aziendale ASL Roma 3), Dr.ssa Clara Ramalhão (Presidente della “MASSALA – Associazione di Medici nell'Abbraccio a Mozambico), Ambra Moschin (Naturopata), Prof.Paolo Nucci (Oculista);Sez.G.Paolo II (fede e carità): S.E.R. Mons.Antonio Staglianò, Fatma Megrahi (Coordinatrice nazionale Tragedy Assistance Program for Survivors in Washington), Prof.Ing. Pasquale Marasco (Presidente A.N.I.L.D.D.);Sez.Dioniso (Arti sceniche) Giobbe Covatta (Comico comico, attore, scrittore, umorista, commediografo); Augusto Zucchi (attore, regista, sceneggiatore e drammaturgo), Roberto Cenci ( Regista e autore televisivo);Sez.Thot (giornalismo e cultura):Dr.Guido D’Ubaldo (Presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio), Dr. Pino Nano (Giornalista-scrittore-autore e conduttore televisivo), Dr.Andrea Canali (Giornalista), Dr Ettore Politi (Giornalista), Dr.Manlio Lo Presti (Giornalista), Dr.Maurizio Pedrini (Giornalista opinionista), Andrea Ruggeri (Giornalista);Sez.Minerva (formazione scuola e università):Prof.Gianluigi Greco (Rettore Università della Calabria), Dr.Valentino Tarsilla (Presidente Istituto di Cultura Salentina), Prof. Antonio Parbonetti (Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Padova, professore ordinario in Economia Aziendale dell’Università di Padova), Dr. Gian Maria Fara (Sociologo Presidente Eurispes), Prof.ssa Mariagrazia Russo (Rettrice Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT);Sez.Efesto (ingegneria-scultura in ferro e metallurgia) Cosimo Allera (Scultore di opere in ferro),Vincenzo Ferraro (Maestro d’arte delle ceramiche);Sez.Mercurio (commercio e economia): Fonderia Domus Dei 1963 srl, Paolo Di Fazio (Imprenditore), Dr.Pasquale Monea (Segretario Generale),Gruppo Lube;Sez.Apollo (moda-arte-musica poesia e costume):M°Filippo Arlia (Direttore d’orchestra), M°Adriano Pennino (musicista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra), Angelica Loredana Anton (Scrittrice,poetessa), Claudio Greco (Stilista), Cav Antonino Barbuto (Fotografo naturalista), Prof.Giuseppe Afrune (Pittore), Maurizio D’Avanzo (Fotografo dei Vip), Renato Geremicca Founder e Art Director di GereBros.

La 25ª edizione del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace si conferma così non soltanto come un evento celebrativo, ma come un vero e proprio tributo alle migliori energie del Paese, alle personalità che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a costruire un’Italia più forte, più colta e più consapevole del proprio patrimonio umano e civile.Un premio che, anno dopo anno, rinnova il legame tra passato e presente, tra radici e futuro, nel segno dei Bronzi di Riace: simboli eterni di bellezza, forza e identità.