L'opera del parlamentare e saggista Arturo Scotto, intitolata “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”, sarà al centro di un atteso incontro culturale promosso dalla Libreria Accardi. L'iniziativa editoriale è stata realizzata in collaborazione con la sezione locale dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) e beneficia del patrocinio dell'Amministrazione comunale di Taurianova.

Il volume si configura come un'intensa testimonianza diretta e un diario di bordo, focalizzato sulle complessità del viaggio verso la striscia di Gaza, offrendo al pubblico uno spunto di riflessione per tracciare nuove rotte di cooperazione, solidarietà e pace internazionale.

Il programma della serata prevede in apertura i saluti istituzionali portati da Domenico Romeo, Sindaco del Comune di Taurianova, da Maria Concetta Valotta, Assessore alla Cultura, e da Giuseppe Falleti, Presidente dell'Anpi territoriale. L'introduzione dei lavori sarà, invece, curata da Caterina Accardi, titolare della Libreria Accardi.

Subito dopo si entrerà nel vivo del dibattito con gli interventi di Enzo Infantino, esponente dell'Associazione "Per non dimenticare Sabra@Chatila", e di Giovanni Maiolo, Vicesindaco del Comune di Caulonia, che dialogheranno con l'autore. Il compito di moderare il dibattito e coordinare i vari interventi sarà affidato ad Anna Foti, giornalista di LaCnews24 e Il Reggino.

L'evento si terrà lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 18:30, all’interno dei locali della Biblioteca Comunale “A. Renda” di Taurianova.