Dal 14 novembre p.v. e fino a sabato 21 novembre nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, in Reggio Calabria presso il “Transatlantico” di Palazzo Campanella dello stesso Consiglio, promossa congiuntamente e con il Patrocinio dello stesso Consiglio, l’Associazione Culturale Anassilaos, attraverso il suo circolo filatelico “Corrado Mezzana” affiliato alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI), promuoverà, nell’ambito del 38^ Premio Anassilaos, una mostra filatelica sul tema “Civitas Europae/Europa Cristiana” che ha ottenuto uno speciale annullo filatelico.

L’Europa è la culla di quella civiltà che chiamiamo “Occidentale”, figlia della Grecia e di Roma nonché del Cristianesimo come anche ricordato di recente da Papa Leone XIV. A questa “Civiltà” l’Associazione Culturale Anassilaos si propone di dedicare a partire da quest’anno, una serie di mostre “filateliche” (storiche e insieme didattiche) per ripercorrere, attraverso i francobolli, la storia d’Europa, la sua arte, la sua cultura, la sua scienza.

Nell’anno dell’VIII centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi il tema della mostra non poteva che essere ispirato al ruolo del Cristianesimo d’Europa. Da qui il tema. Alle origini della diffusione del Cristianesimo nei primi secolo dell’era volgare un ruolo importante, forse fondamentale, svolse poi l’Apostolo delle Genti, San Paolo, la cui figura è anche strettamente legata alla storia di Reggio Calabria secondo quanto affermano le Sacre Scritture.

È dunque apparso scontato il proposito di inserire nello speciale annullo filatelico concesso da Poste Italiane per l’evento la figura di San Paolo. La mostra sarà inaugurata sabato 14 novembre alle ore 11. Uno stand di Poste Italiane sarà presente alla manifestazione e si potrà così utilizzare l’annullo speciale sulle cartoline omaggio realizzate dall’Anassilaos.