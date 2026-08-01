I due capolavori al centro di un network culturale diffuso, promosso dalla regione Calabria. Iniziative in tutte e cinque le province per raccontare “La Calabria del Mito”. Primo appuntamento il 4 agosto a Capo Bruzzano con Jany McPherson e grande evento a Reggio il 16 agosto con il concerto di Nicola Piovani a piazza de Nava

Non più solo un museo, ma un'intera regione che racconta il proprio patrimonio artistico-culturale attraverso i Bronzi di Riace. Da martedì 4 agosto la Calabria celebra il “Mese dei Bronzi di Riace” attraverso una serie di eventi diffusi su tutto il territorio regionale che culmineranno domenica 16, nel cinquantaquattresimo anniversario del ritrovamento dei due capolavori assoluti della scultura greca.

Promosso dalla Regione Calabria ai sensi della legge regoionale n. 19/2023, il progetto denominato "I Bronzi di Riace. La Calabria del Mito" segna un cambio di passo nella valorizzazione del patrimonio culturale calabrese. L'obiettivo è chiaro: trasformare i due celebri guerrieri da simbolo cittadino a motore culturale e turistico per l'intera regione, costruendo un racconto contemporaneo della Magna Grecia attraverso linguaggi artistici innovativi.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si conferma il fulcro scientifico e simbolico dell'intera manifestazione, diventando il punto di partenza di una rete capillare di eventi.

Spettacoli performativi, concerti e installazioni artistiche animeranno infatti i principali poli culturali, i parchi archeologici ei luoghi simbolici di tutte e cinque le province calabresi. Si tratta di un percorso itinerante e integrato che mira a incrementare l'attrattività turistica della regione Calabria, diffondere la conoscenza dell'identità della Magna Grecia, creare un sistema culturale diffuso che generi indotto economico e sociale.

«Vogliamo costruire un'offerta integrata che, partendo dall'eccezionale valore universale dei Bronzi di Riace, accompagni i visitatori alla scoperta dei borghi, dei siti archeologici, dei musei, delle tradizioni e delle eccellenze della nostra regione, attraverso la musica, la storia, l'arte». Lo afferma l'assessore al turismo Giovanni Calabrese presentando il progetto e confermando l'azione del Dipartimento Turismo sulla promozione di una Calabria straordinaria.

«Investire sui Bronzi significa investire sull'immagine della Calabria, rafforzando la destagionalizzazione dei flussi turistici e creando nuove opportunità di crescita per le comunità locali. È una sfida - prosegue Calabrese - che affrontiamo con una programmazione condivisa, nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà previsti dalla normativa regionale, valorizzando le risorse disponibili e mettendo al centro cultura, turismo e sviluppo sostenibile».

Interamente finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito dell'attività di promozione “Calabria Straordinaria”, il programma della prima edizione del “Mese dei Bronzi di Riace” con “Un patrimonio che vive, un territorio che racconta” parte dall'idea di un modello unitario e policentrico che troverà la sua massima espressione nell'evento del 7 agosto, durante il quale cinque luoghi della cultura calabrese si illumineranno in contemporanea.

Il primo appuntamento è in programma martedì 4 agosto a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. L'evento avrà inizio alle ore 5:30 e proseguirà, alle prime luci dell'alba, con il concerto della pianista e cantante cubana Jany McPherson, al piano e voce: un formato acustico a posti limitati, ecosostenibile e rispettoso dei siti di nidificazione della tartaruga Caretta caretta.

Venerdì 7 agosto, alle ore 21, cinque luoghi della cultura calabrese, ciascuno dedicato ai Bronzi di Riace e alle figure del mito, si illumineranno in contemporanea con un programma che prevede una visita guidata gratuita, musica dal vivo e una lettura scenica. Un format pensato per raccontare l'unità culturale della regione.

A Reggio Calabria (MArRC) la Senocrito Festival Orchestra eseguirà Le Quattro Stagioni di Vivaldi, solista al violino Miriam Campobasso, con la voce recitante di Letizia Trunfio. A Cosenza (Galleria Nazionale di Palazzo Arnone) la violoncellista Martina Biondi proporrà Solo, voce recitante Marco Silani. A Catanzaro (Parco Archeologico di Scolacium), l'Orchestra da camera La Nuova Verdi si esibirà con il soprano e la voce recitante Angela Stella Cimbalo, diretti da Andrea Francesco Calabrese. A Vibo Valentia (Castello Normanno-Svevo) sarà di scena la Philharmonia Leonardo Vinci, diretta da Gianfranco Russo e Francesco Fortunato, voce recitante Giuliana Pelaggi, mentre a Crotone (Fortezza di Le Castella) si terrà il concerto del Quintetto Kotron, per fiati e pianoforte, con le voci recitanti di Erika Paone e Paola Iazzolino.

Un viaggio corale tra musica e narrazione per raccontare, in cinque luoghi simbolo della Calabria, la storia più affascinante e ancora avvolta nel mistero dell'archeologia italiana.

Sabato 8 agosto il Polo Museale di Soriano Calabro ospiterà Alle Origini del Mito, con la rappresentazione teatrale della Medea di Euripide, ispirata ai miti, ai personaggi e alla cultura della Magna Grecia, per la regia di Carlo Emilio Lerici.

Lunedì 10 agosto tra il Museo e il Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefirisi snoderà Tra Uomini e Dei, un percorso narrativo in cinque tappe, di circa 20minuti ciascuna, guidato da quattro figure mitiche: Nosside, Persefone, Zaleuco, Senocrito. Un viaggio che intreccia archeologia, musica, performance e degustazioni di prodotti del territorio, accompagnando il visitatore dal mondo degli uomini a quello degli dèi. Chiusura con il concerto del cantautore e pianista Raphael Gualazzi.

A Riace, mercoledì 12 agosto, in Piazza Bronzi di Riace andrà in scena Tra arte e mito, un appuntamento che valorizza una delle aree più affascinanti della costa ionica calabrese, nota in tutto il mondo per il ritrovamento dei celebri Bronzi. Un'occasione per riscoprire Riace attraverso linguaggi culturali diversi, in un'atmosfera capace di coniugare storia, identità e creatività contemporanea.

Il momento più suggestivo della rassegna arriverà il 16 agosto, giorno del 54° anniversario del ritrovamento dei Bronzi, avvenuto sulla costa jonica reggina proprio il 16 agosto del 1972. In Piazza De Nava a Reggio Calabria, davanti al Museo Archeologico Nazionale, il Premio Oscar Nicola Piovani porterà in scena Note a margine, con la facciata di Palazzo Piacentini che si trasformerà in uno spazio scenico, grazie a un sapiente gioco di luci e la proiezione delle immagini di Milo Manara. Accompagnato da Marina Cesari (sax e clarinetto), Marco Loddo (contrabbasso) e Vittorino Naso (percussioni), il compositore e pianista romano intesserà un racconto musicale in cui si intrecciano parola e musica.