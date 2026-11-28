Prosegue il percorso di Alfa e Omega, lo spettacolo prodotto da Officine Jonike Arti, che domenica 29 novembre farà tappa a Bianco, all’auditorium comunale di Villa Medici, con inizio alle ore 18:30.

Un appuntamento che porta in scena una proposta teatrale dai forti tratti noir, capace di conquistare il pubblico grazie a una prova interpretativa al femminile intensa e sorprendente. Una narrazione che alterna registri e atmosfere, muovendosi tra tensione e ironia, brutalità e sarcasmo, delicatezza e spiazzamento.

Al centro dello spettacolo due figure, Alfa e Omega, interpretate rispettivamente da Maria Milasi e Kristina Mravcova, protagoniste di un confronto scenico che accompagna lo spettatore verso un'alba rivelatrice.

La drammaturgia è firmata da Maria Milasi e Domenico Loddo, mentre la regia è di Americo Melchionda. Con una durata di 75 minuti, *Alfa e Omega* si conferma una proposta teatrale che punta sulla forza della scrittura e sull'intensità dell'interpretazione, offrendo al pubblico un'esperienza capace di alternare momenti di forte impatto a sorprendenti aperture ironiche.

La rappresentazione si terrà domenica 29 novembre, alle ore 18:30, presso l'Auditorium Comunale di Villa Medici a Bianco.