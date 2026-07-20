“Il monastero fantasma. Storie e percorsi lungo la Costa Viola” è un saggio storico e naturalistico scritto da Freedom Pentimalli e Giuseppe Pentimalli, pubblicato da Città del Sole Edizioni.

La ricerca editoriale approfondisce le vicende di un antico insediamento religioso dimenticato nel territorio reggino.

La scoperta: Tutto inizia dall'individuazione di un imponente muro perimetrale che affiora dal terreno su un pianoro della Costa Viola, poco prima che il Monte Sant'Elia precipiti a picco sul Mar Tirreno.

L'origine storica: Gli autori identificano i ruderi con l'antico Monastero delle Saline, fondato nell'884 dC da Sant'Elia sul monte Aulinas.

Il Monte Sant'Elia si erge a circa 580 metri d'altezza e, oltre al suo valore religioso e storico, è rinomato per essere il "Balcone sul Tirreno", offrendo una vista panoramica che spazia sulla Costa Viola, l'Etna e le isole Eolie

L'opera ricostruisce l'importanza "imperiale" di questo polo religioso, documentandone i cambi di nome, i ricollocamenti, le distruzioni causate dai frequenti terremoti e il progressivo oblio che lo ha trasformato in un sito "fantasma".