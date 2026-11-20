«Sarà San Luca, paese natale di Corrado Alvaro, ad aprire ufficialmente il cartellone di iniziative “Alvaro 70”, voluto dalla Regione Calabria in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa del grande scrittore calabrese. Un programma ricco di appuntamenti culturali, editoriali e di promozione della lettura, pensato per riportare al centro della vita pubblica e culturale l'opera e il pensiero di uno degli intellettuali più importanti del Novecento italiano.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre 2026, ore 10:30, proprio a San Luca, nella sala Teatro Istituto comprensivo San Luca-Bovalino. Da qui, dal luogo in cui la storia personale e letteraria di Alvaro ha avuto origine, prenderà avvio un percorso che intende raggiungere le nuove generazioni e restituire alla Calabria la piena consapevolezza di una delle sue più grandi voci.

È un progetto nel quale il presidente della Fondazione Corrado Alvaro, Franco Arcidiaco, ha creduto fin dall'inizio: fare in modo che Corrado Alvaro possa finalmente tornare nella sua San Luca e che sia proprio la sua gente, la gente d'Aspromonte, a riportarlo all'attenzione delle nuove generazioni e a far conoscere la sua opera oltre i confini del paese. Non una celebrazione destinata a esaurirsi in una giornata, dunque, ma un percorso di riappropriazione culturale e identitaria, che restituisce alla comunità il suo scrittore e affida ai più giovani il compito di custodirne e trasmetterne la voce.

La giornata avrà il suo momento più significativo nel conferimento del titolo di «Ambasciatori Alvariani» agli studenti dell'Istituto Comprensivo San Luca–Bovalino. I ragazzi pronunceranno un giuramento simbolico, assumendo pubblicamente l'impegno di conoscere, custodire e diffondere l'eredità letteraria e umana di Corrado Alvaro. Al termine della cerimonia indosseranno una speciale pettorina che li identificherà ufficialmente come Ambasciatori Alvariani. Su di essa sarà riportato lo slogan che accompagna l'intero progetto: «Corrado Alvaro torna a San Luca».

Un segno di riconoscimento, ma soprattutto un simbolo di appartenenza e di responsabilità: saranno proprio i ragazzi a farsi portavoce di una storia che appartiene alla loro terra e che, attraverso di loro, potrà raggiungere nuove comunità e nuove generazioni.

Ma il progetto non si fermerà alle aule scolastiche. La Fondazione Corrado Alvaro ha realizzato una ristampa commemorativa di Gente in Aspromonte, una delle opere più rappresentative della letteratura italiana del Novecento. Sarà proprio questo volume, in una speciale edizione celebrativa, a raggiungere le famiglie di San Luca attraverso gli studenti, che lo porteranno nelle case del paese.

Un gesto concreto e profondamente simbolico: il libro torna nel luogo da cui è nata la voce del suo autore e viene affidato ai ragazzi perché siano loro a riconsegnarlo alla comunità. La letteratura esce così dalle biblioteche e dalle scuole, entra nelle case e diventa occasione di incontro tra generazioni. Ogni famiglia potrà ritrovare, attraverso quelle pagine, una parte della propria storia e dell'identità collettiva.

La giornata si svilupperà attorno all'incontro «Alvaro e le nuove generazioni», occasione di approfondimento e confronto sull'attualità dell'opera alvariana e sulla necessità di trasmetterla ai più giovani.

All'incontro prenderanno parte Giusy Staropoli Calafati, scrittrice e direttrice artistica del progetto; Franco Arcidiaco, presidente della Fondazione Corrado Alvaro; Margherita Festa, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo San Luca–Bovalino; Eulalia Micheli, assessore all'Istruzione della Regione Calabria; Aldo Maria Morace, tra i massimi studiosi viventi di Corrado Alvaro e tra i più autorevoli italianisti del nostro tempo; e Sebastiano Romeo, segretario della Fondazione Corrado Alvaro.

Il coinvolgimento della scuola rappresenta uno degli elementi centrali dell'iniziativa. Gli studenti non saranno semplici destinatari di un progetto culturale, ma protagonisti di un percorso che li accompagnerà alla scoperta dello scrittore e della sua opera, rendendoli parte attiva nella diffusione della cultura alvariana.

Il 23 novembre, dunque, San Luca non celebrerà soltanto il suo scrittore. Sarà il punto di partenza di un più ampio percorso regionale che, attraverso «Alvaro 70», intende rimettere in circolo la sua voce, la sua opera e il suo messaggio.

Perché Corrado Alvaro appartiene alla letteratura universale, ma la sua voce continua a nascere da San Luca. E oggi, grazie alla sua gente e ai suoi ragazzi, torna nelle case del paese per ripartire dall'Aspromonte verso il futuro».