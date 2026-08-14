Lunedì 17, alle 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria ospite della fondazione, il giornalista – vaticanista, autore del libro “Nella luce improvvisa. Le poesie della Calabria di Cesare Pavese”
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Il penultimo appuntamento dei Caffè letterari del Rhegium Julii propone la storia del poeta Cesare Pavese, esiliato dal regime per lunghi mesi a Brancaleone di Reggio Calabria.
Lunedì 17, alle 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni” ne parlerà un’ospite di d’eccezione: il giornalista – vaticanista Enzo Romeo, figura di primo piano della Rai e autore del libro “Nella luce improvvisa. Le poesie della Calabria di Cesare Pavese” edito da Ancora.
Romeo ha lavorato dal 1984 come giornalista per le testate di Oggi Sud e Rai Calabria. Nel 1988 viene chiamato da Nuccio Fava al TG1 e applicato ad Uno Mattina, Rai International, quindi vaticanista e, infine, inviato del TG2. A Rai international è stato responsabile del settore esteri: Ha raccontato i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco ed, oggi, Leone XIV.
Dal 2025 è direttore di Dialoghi, rivista dell’Azione cattolica italiana. Ha scritto numerosi saggi ecclesiali e di attualità internazionale. Romeo si era già occupato di Cesare Pavese nel 2000 con La solitudine feconda-Cesare Pavese al confino di Brancaleone. Ha al suo attivo oltre 30 libri di particolare interesse culturale e diversi approfondimenti sui temi del cattolicesimo del nostro tempo
Dopo i saluti dei responsabili dei rispettivi circoli e del Presidente dell’Aiparc Salvatore Timpano che collabora alla iniziativa converseranno con l’autore, la dirigente scolastica Anna Maria Cama, il poeta e giornalista Natale Pace e la studiosa Silvana Chirico.