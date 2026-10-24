Sarà Istanbul ad accogliere domani il Maestro Cettina Nicolosi, in partenza per una nuova avventura musicale oltre i confini nazionali, che la vedrà protagonista su un palcoscenico internazionale al fianco della rinomata pianista Nizli e di una grande compagine orchestrale.

ll Maestro Cettina Nicolosi, docente del Conservatorio Saverio Arlia, si prepara a vivere una nuova e significativa esperienza artistica internazionale, portando il proprio talento e la propria professionalità in Turchia.Dal 24 ottobre sarà impegnata nelle prove di un importante concerto per pianoforte e orchestra, che la vedrà dirigere una prestigiosa compagine orchestrale al fianco della celebre pianista Nazli Hacialioglu, artista di grande spessore e dalla riconosciuta sensibilità interpretativa. Un appuntamento di particolare rilievo, che rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso professionale del Maestro Nicolosi e un’occasione di incontro tra culture e tradizioni musicali differenti.

Per la direttrice calabrese, questa esperienza assume anche il significato di portare oltre i confini nazionali il valore della propria terra, dimostrando come la passione, lo studio e la dedizione alla musica possano aprire nuove prospettive artistiche e professionali.