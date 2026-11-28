Dopo il grande successo della campagna abbonamenti, che ha registrato adesioni provenienti da oltre trenta comuni della provincia reggina e da diverse località della Calabria, è tutto pronto per il debutto della XXIII Stagione Teatrale di Cittanova, organizzata dall’Associazione Kalomena.

Ad aprire ufficialmente il nuovo cartellone sarà uno dei capolavori assoluti della danza classica: “Lo Schiaccianoci”, sulle celebri e intramontabili musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, portato in scena dall’International Classical Ballet of Ukraine.

L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Gentile di Cittanova, dove il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere incantate di una delle opere più amate del repertorio classico, tra eleganza, tecnica, emozione e suggestioni senza tempo.

Un’apertura di grande prestigio per una stagione che si preannuncia, ancora una volta, ricca di appuntamenti e di importanti protagonisti della scena teatrale e musicale italiana e internazionale.

«Ripartiamo, dunque, per un nuovo capitolo di un percorso lungo e consolidato, che ci ha consentito di raggiungere un traguardo importante: 33 anni di attività, di impegno culturale e di passione per il teatro.

Abbiamo scelto di intitolare questa stagione «Come l'acqua che scorre».

Un'immagine che racchiude profondamente il significato del nostro progetto: il teatro come movimento continuo, come capacità di attraversare il tempo senza perdere la propria identità.

Come l'acqua, anche il teatro trova la propria forza nel seguire un percorso che non si interrompe, ma si trasforma, si rinnova, alimentandosi continuamente di nuove esperienze».

È proprio da questa suggestione che nasce il cartellone della XXIII Stagione Teatrale: un viaggio lungo cinque mesi, attraverso generi, linguaggi e sensibilità differenti, con l'obiettivo di offrire al nostro pubblico occasioni di incontro, riflessione, divertimento ed emozione.

Da dicembre ad aprile saranno dieci gli spettacoli in programma, con un cartellone capace di attraversare generi e linguaggi differenti: dalla prosa alla musica, dalla danza al teatro della tradizione, dalla commedia al cabaret, fino agli eventi speciali. Una proposta articolata e trasversale che rappresenta uno dei tratti distintivi della rassegna e che conferma il Teatro Gentile come uno dei principali presìdi culturali della Calabria.

Sempre nello stesso mese, l’otto dicembre, torna Biagio Izzo con la nuova commedia, Finché giudice non ci separi, una brillante riflessione sui paradossi e sulle dinamiche della vita di coppia.

Il 17 dicembre, Valentina Persia porterà in scena il suo one woman show Nata con la guepière, uno spettacolo ironico e coinvolgente che alterna comicità, racconti autobiografici ed emozioni, offrendo un ritratto autentico dell'universo femminile.

Mentre, il nuovo anno si aprirà il 9 gennaio con Eugenio Finardi e l’atteso concerto Tutto Finardi, un viaggio attraverso cinquant'anni di carriera e alcune delle pagine più significative della canzone d'autore italiana, accompagnato da tre musicisti che daranno vita a uno spettacolo intenso e ricco di suggestioni.

Prosegue anche quest’anno la collaborazione con la Scuola di Recitazione della Calabria, a testimonianza dell'attenzione che l’Associazione Kalomena riserva alle giovani generazioni e al mondo degli studenti. Avvicinare i ragazzi al teatro, offrendo loro occasioni di conoscenza, partecipazione e crescita culturale, rappresenta infatti una responsabilità e un investimento importante per il futuro.

Non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti di “Teatro Gourmet”, il progetto che unisce cultura, spettacolo ed enogastronomia, arricchendo alcune serate della stagione con degustazioni in teatro e momenti dedicati alla valorizzazione del buon cibo, delle eccellenze produttive e delle aziende del territorio partner dell’iniziativa.

La XXIII Stagione Teatrale si apre dunque all’insegna della grande danza, con un classico intramontabile e un appuntamento di respiro internazionale, confermando la volontà dell’Associazione Kalomena di offrire alla città e all’intero territorio un progetto culturale di qualità, capace di coinvolgere pubblici diversi e di fare del teatro un luogo sempre più vivo di incontro, condivisione ed emozione.

Lo Schiaccianoci

Questo capolavoro intramontabile della danza classica incanta con le sue atmosfere fiabesche e le meravigliose melodie di Tchaikovsky, come la celebre danza della Fata Confetto e l’iconico valzer dei fiori. La trama, basata sul racconto di E.T.A. Hoffmann nella versione di Dumas, narra la magica avventura della piccola Clara e del suo schiaccianoci che, in un magico sogno, si trasforma in Principe e vive con lei mille avventure.

Rappresentato per la prima volta nel 1892 presso il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo su libretto di Marius Petipa e coreografie di Lev Ivanov, “Lo Schiaccianoci” è assurto a classico natalizio per eccellenza, capace di trasportare grandi e piccini in un mondo incantato fatto di sogni, avventure e pura magia, dove ogni fantasia prende vita.

Lo spettacolo è portato in scena dall’International Classical Ballet of Ukraine, che torna in Italia dopo i successi della passata stagione, dove ha incantato il pubblico con la sua eleganza e raffinatezza. Il suo corpo di ballo internazionale, composto da artisti provenienti dalle migliori scuole europee e formatisi nella rigorosa tradizione del metodo Vaganova, porta in scena un senso supremo della linea, dell’épaulement e dell’armonia dei movimenti.

I sontuosi costumi, realizzati su misura nei rinomati laboratori del Teatro dell’Opera di Odessa, e le scenografie a cura di Evgeny Gurenko, Artista Onorato dell’Ucraina, contribuiscono a creare un’esperienza visiva di grande suggestione, capace di valorizzare la tradizione del balletto classico.

La direzione artistica è affidata a Irina Starostina, ex ballerina e docente coreutica stimata a livello internazionale e Konstantin Kostjukov, étoile di fama globale, coreografo e già pluripremiato Direttore del Balletto del Teatro Nazionale di Belgrado.

Accanto a “Lo Schiaccianoci”, il repertorio della Compagnia testimonia la sua straordinaria versatilità: dalla grandiosità de “Il Lago dei Cigni”, al lirismo di “Giselle”, fino alla maestosa eleganza de “La Bella Addormentata”. Questi capolavori mantengono i ballerini costantemente affinati dal punto di vista tecnico e profondamente coinvolti sul piano interpretativo.

Il risultato è un ineccepibile equilibrio tra la tensione del movimento e il rigore stilistico, dove la narrazione non viene mai offuscata dalla pura virtuosità ma bensì viene esaltata da una sensibilità scenica in grado di dare anima e spessore a ogni gesto, regalando al pubblico performance mozzafiato.