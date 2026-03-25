Ritorno di Ama Calabria a Caulonia con una produzione realizzata dal Conservatorio di Musica di Vibo Valentia e pensata come importante momento di preparazione alla Santa Pasqua. Protagonista della serata che avrà luogo venerdì 27 marzo 2026 presso la locale Chiesa dei Santissimi Silvestro e Barbara con inizio alle ore 19,30 sarà il Coro Polifonico del Conservatorio Fausto Torrefranca, diretto dal M° Gianfranco Cambareri.

L'evento promosso congiuntamente da AMA Calabria e del Conservatorio Statale di Musica di Vibo Valentia, rientra nel quadro delle attività musicali realizzate con il sostegno del Ministero della Cultura DG Spettacolo, dell'Assessorato Regionale alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il programma, arricchito dalle meditazioni di propone un itinerario nella grande tradizione della musica sacra, attraversando secoli e linguaggi diversi: dalla polifonia rinascimentale di Palestrina e Tomás Luis de Victoria alle suggestioni contemporanee di Morten Lauridsen e Michael McGlynn, accanto a pagine di Domenico Bartolucci, Giuseppe Liberto e Antonio Lotti.

Il Coro Polifonico del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, composto da studenti dell'Istituzione, rappresenta una delle realtà più significative della produzione artistica del Conservatorio. Sotto la guida del M° Cambareri, il coro ha intrapreso negli anni un percorso di crescita che lo ha portato ad esibirsi in contesti di rilievo nazionale, distinguendosi per qualità esecutiva e attenzione al repertorio sacro.

Alla direzione il M° Gianfranco Cambareri, direttore di coro tra i più apprezzati a livello nazionale, con una consolidata esperienza nella direzione e nella formazione corale. La sua attività, che lo vede impegnato anche nella ricerca sul rapporto tra musica e liturgia e nella collaborazione con figure di riferimento come Mons. Giuseppe Liberto, si riflette in un lavoro artistico attento e rigoroso, capace di coniugare approfondimento musicale e dimensione spirituale.