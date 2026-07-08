Durante la serata sarà svelato il programma completo dell’atteso raduno “Gente in Aspromonte”, VIII edizione, in programma il 22 e 23 agosto 2026

Sabato 12 luglio, a partire dalle ore 19.00, nella Villa Comunale di Africo, appuntamento con la grande narrativa e la montagna.

L’evento, promosso dal Comune di Africo in collaborazione con la Pro Loco, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco, Domenico Modaffari, e della presidente della Pro Loco, Pina Modaffari.

Al centro della serata, il nuovo romanzo di Gioacchino Criaco, “Dove canta il cuculo” (Piemme), uscito nei mesi scorsi e accolto con grande favore da pubblico e critica. Criaco dialogherà con Federica Roccisano sui temi del libro e, in particolare, sul rapporto tra memoria, identità e territorio e il legame profondo con l’Aspromonte.

L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere il programma completo dell’atteso raduno “Gente in Aspromonte”, VIII edizione, in programma il 22 e 23 agosto 2026, che sarà illustrato da Angela Sposato, curatrice dell’evento, insieme ai ragazzi di “Insieme per Africo”. Filo conduttore della due giorni sarà il tema “Dal metareale alla metafisica di Alvaro”, un percorso tra letteratura, arte e territorio, alla scoperta delle radici aspromontane.