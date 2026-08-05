È la prima fatica letteraria della neurologa e psicoterapeuta sidernese. L’iniziativa, in programma alle ore 21 in Villa Comunale nel quadro degli eventi previsti dal progetto “Siderno. I mondi possibili della lettura”

Un romanzo di formazione ambientato nell’entroterra meridionale negli anni ’30, un periodo in cui la mentalità retriva veniva alimentata anche dalla propaganda di regime. Una storia d’amore e d’amicizia che diventa dramma della sopraffazione, pur senza perdere la speranza in un domani migliore.

“E poi insieme rideremo” (2026, Scatole Parlanti) è il romando d’esordio della neurologa e psicoterapeutica sidernese Carmen Gerace, che verrà presentato venerdì 7 agosto alle ore 21 alla Villa Comunale nel quadro degli eventi previsti dal progetto “Siderno. I mondi possibili della lettura” – CUP I19I24001300001 - finanziato dal Cepell dopo che il Comune di Siderno è stato insignito, per il secondo triennio consecutivo, del titolo di “Città che Legge”.

Un’occasione per discutere e riflettere di temi come la cultura che diventa veicolo di emancipazione femminile, ma anche di preconcetti e rapporti dettati dal senso del possesso, difficili da superare, specie se si pensa a certi episodi della cronaca quotidiana, sebbene il titolo e l’immagine della copertina, che ritrae un uccellino che fugge dalla gabbia, lascino intravedere un barlume di speranza.

Dopo i saluti del Sindaco Mariateresa Fragomeni e dell’assessore alla Cultura Francesca Lopresti, Simona Masciaga dialogherà con l’autrice.