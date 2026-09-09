Al Museo e Parco archeologico di Locri, alle ore 20:30, sabato 12 settembre “Un'altra Iliade” e domenica 13 settembre “Sfumature sonore capitolo II” di Mana Chuma Teatro. Quest’ultimo spettacolo sostituisce “Radio Argo”, con Peppino Mazzotta, che è stato annullato

Dopo la tappa di Bova (che si concluderà l'11 settembre) “Epic Arghìa” proseguirà a Locri il 12 e 13 settembre, con una variazione rispetto al programma.

Sabato 12, al Museo e Parco archeologico di Locri, alle 20,30. andrà in scena “Un'altra Iliade”, di Mana Chuma Teatro. Il testo e la regia di Massimo Barilla e Salvatore Arena ci trasportano all'interno dell'Iliade, ma letta da un'altra prospettiva, inedita, ovvero quella di due personaggi marginali - interpretati da Arena - che la guerra la subiscono. Allo stesso tempo è uno sguardo universale su tutte le guerre, sulle sopraffazioni, sulle storture che i conflitti continuano a produrre.