Gallicianò è un piccolo borgo nel cuore dell’Aspromonte, nell’area grecanica della provincia di Reggio Calabria, custode di una storia millenaria. Qui, tra vicoli di pietra, montagne silenziose e antiche tradizioni, sopravvive una delle ultime testimonianze della cultura ellenofona in Calabria, il greco di Calabria, una lingua che conserva il legame profondo con le radici della Magna Grecia. Una comunità che ha saputo custodire parole, canti, riti e gesti tramandati di generazione in generazione.

Il borgo e i suoi abitanti saranno al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo in onda su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre il 12 luglio alle ore 12.00. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.