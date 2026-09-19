Restano invariati sia l’orario di inizio che la sede dell’evento

L’organizzazione del Globo Teatro Festival (VII Edizione) comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche lo spettacolo "I Carabinieri" di Beniamino Joppolo, originariamente in programma per questa sera, sabato 19 settembre, è stato posticipato a martedì 22 settembre.

Restano invariati sia l’orario di inizio che la sede dell’evento.

La pièce vede la regia di Roberto Zorn Bonaventura e un cast composto da Monia Alfieri, Marina Cacciola, Gianluca Cesale, Gerri Cucinotta, Vincenzo Palmeri, Antonio Previti e Damiano Venuto (aiuto regia Martina Morabito), con produzione Castello di Sancio in collaborazione con il Teatro di Messina.

L'evento è a cura di Officine Jonike Arti con la direzione artistica e organizzativa di Maria Milasi e Americo Melchionda.