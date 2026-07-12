Una brillante serata ha illuminato il lungomare di Gioia Tauro, che ieri si è trasformato in un grande palcoscenico all’aperto per il concerto del celebre artista Cristiano Malgioglio. Migliaia di persone hanno affollato il litorale gioiese, in un’atmosfera di festa fatta di musica, divertimento e partecipazione. La performance, che ha spaziato tra i brani più amati e momenti di coinvolgimento con il pubblico, ha confermato la bravura del rinomato cantautore e paroliere nato in Sicilia (il 23 aprile 1945, a Ramacca in provincia di Catania), che in carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mina, Celentano e Raffaella Carrà. Una capacità spiccata di intrattenere i presenti: famiglie, giovani e appassionati, arrivati da diverse località.

«Felice di essere in Calabria. Vi amo - ha affermato l’artista elogiando il numeroso pubblico per l’affettuosa accoglienza. «Noi del meridione abbiamo qualcosa in più. Mi incoraggiate a continuare a fare ancora serate. Non chiamatemi maestro, chiamatemi solo Cristiano, io sono uno del popolo».

Durante la serata, ripercorrendo alcune significative tappe della propria carriera iniziata negli anni '70 grazie all'incontro con Fabrizio De André, l’artista ha, altresì, tributato un ricordo per Peppino Di Capri scomparso ieri a 86 anni e ha onorato la memoria di Mino Reitano. Un tenero saluto il cantautore l’ha dedicato al ballerino gioiese Giuseppe Giofré, con il quale ha stretto una profonda amicizia durante il serale di “Amici”, nel 2023, dove entrambi ricoprivano il ruolo di giudici. Tra i ritmi travolgenti di grandi successi come “Gelato al Cioccolato” e “Mi sono innamorato di tuo marito”, non sono mancati anche messaggi di solidarietà verso il popolo di Cuba e contro il fenomeno dell’omofobia: «Trattate le donne come petali di rose». Cristiano Malgioglio sta tenendo concerti in diverse piazze italiane. Questa era una delle ultime date del tour prima di un periodo di ferie e un ritorno in TV in autunno come opinionista e giudice nella trasmissione “Tale e quale show” condotta da Carlo Conti.

Lo spettacolo, faceva parte del ricco programma estivo di eventi organizzato dall’amministrazione comunale. «Il pubblico ti ha desiderato tanto. Sei un gigante della musica italiana» queste le parole piene di gratitudine del sindaco Simona Scarcella, che ha seguito sul palco l’intera esibizione dell’esuberante artista dall’iconico ciuffo biondo. A seguire, la festa è continuata con i più grandi successi degli anni ’90 portati in scena da After Show Anni ’90 – Novanta Land.