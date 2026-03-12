L’iniziativa, che ha riscosso grande successo nei mesi scorsi, nasce con l'obiettivo di offrire alla città un’esperienza di immersione linguistica autentica e piacevole, al di fuori dell’aula

Venerdì 20 marzo, alle ore 19:30, l’Auditorium Santa Caterina ospiterà l’ultimo, imperdibile appuntamento della stagione con la lingua inglese e il cinema. La ih BRITISH SCHOOL di Reggio Calabria conclude il suo ciclo di eventi dedicati al grande schermo con la proiezione in lingua originale di Paddington 2.

L’iniziativa, che ha riscosso grande successo nei mesi scorsi, nasce con l'obiettivo di offrire alla città un’esperienza di immersione linguistica autentica e piacevole, al di fuori dell’aula. Guardare un film in lingua originale non è solo un esercizio di ascolto, ma un modo per cogliere le sfumature culturali e l'umorismo tipico del mondo anglosassone in un contesto sociale e rilassato.

«Ci sono film che hanno il potere di farti sentire a casa, ovunque tu sia», spiega Enza Tomasello, responsabile comunicazione e marketing della ih BRITISH SCHOOL. «Abbiamo scelto Paddington 2 per questo finale perché rappresenta perfettamente i valori di accoglienza e gentilezza. Si tratta dell’ultimo evento per quest'anno accademico, ma visto l’entusiasmo ricevuto, possiamo già confermare che la Movie Night tornerà sicuramente nel programma del prossimo anno con nuovi titoli e sorprese».

Dettagli dell’evento:

Titolo: ihBS Movie Night – Paddington 2 (Original Version)

Data: Venerdì 20 marzo

Orario: 19:30

Luogo: Auditorium Santa Caterina, Reggio Calabria

L’ingresso è aperto al pubblico, ma i posti sono limitati. È consigliata la prenotazione al seguente link: https://www.britishschoolrc.com/Pagina/ihbsmovienight?utm_source=Stampa&utm_medium=email&utm_campaign=lead&utm_content=signup