Nel segno del servizio e del sostegno attivo alle eccellenze del territorio, il Lions Club Reggio Calabria Host rinnova l'appuntamento con la cerimonia di consegna del Premio di Studio "Domenico De Caridi". L'iniziativa, considerata una delle storiche "gemme" del club capostipite del lionismo calabrese, è destinata a giovani laureati calabresi che abbiano completato il proprio percorso accademico con il massimo dei voti.

Il Premio è stato istituito per onorare la straordinaria figura di Domenico De Caridi, illustre giurista, già Presidente del Tribunale di Reggio Calabria e indimenticato Governatore del Distretto Lions 108Y. Un uomo che ha saputo fondere una rigorosa etica professionale nella magistratura con una profonda spiritualità e un costante impegno civile, lasciando un esempio vivissimo per l'intera comunità reggina e per tutti i Presidenti che nel tempo hanno guidato lo storico Lions Club.

Il riconoscimento viene assegnato annualmente seguendo rigidi criteri di merito: il bando è riservato a giovani laureati calabresi (di nascita o adozione) che non abbiano superato il 28° anno di età e che abbiano conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti, dimostrando una media d'esame eccellente durante l'intero corso di studi.

Per questa edizione, la commissione esaminatrice, presieduta dal Prof. Pino Barbaro, Direttore del Dipartimento di Ingegneria della Universita’ Mediterranea, ha conferito la borsa di studio alle dottoresse Diana Putorti, che ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria per la gestione sostenibile dell’Ambiente e dell’energia e Beatrice Lombardo che ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, entrambe presso l’Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria e con il massimo dei voti.

«Il Premio De Caridi rappresenta concretamente la nostra visione del futuro – ha dichiarato l'avvocato Giuliana Barberi, presidente del Lions Club Reggio Calabria Host. Lo studio e la cultura sono pilastri fondamentali della Legalita’ e per la sana crescita della Societa’ calabrese. Premiare questi giovani talenti non è solo un atto di riconoscimento al loro eccezionale percorso di studi, ma un investimento reale sulle intelligenze destinate a guidare le istituzioni e le professioni di domani, nel solco di quei valori di giustizia e servizio che hanno contraddistinto la vita del Magistrato De Caridi e che sono principi fondamentali che hanno guidato il mio servizio alla Presidenza dello storico Club reggino».

La cerimonia di consegna si svolgera’ presso L’Ateneo della Mediterranea di Reggio Calabria nell’Aula Magna della Facolta’ di Ingegneria il 29 maggio alle ore 17,30, alla presenza di autorità civili, accademiche e delle massime cariche lionistiche del Distretto 108 Ya, tra queste il Past presidente del Club Avv. Aldo De Caridi figlio del magistrato.

L'evento offrira’ una preziosa occasione di confronto sul ruolo cruciale delle nuove generazioni nello sviluppo socio-economico e nella promozione della cultura della legalità sul territorio calabrese.