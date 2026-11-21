L’autrice è nata a Giffone e vive a Maropati. Educatrice e donna di grande cultura ed è stata Presidente della prestigiosa Fondazione Fortunato Seminara

Con questa citazione dello scrittore inglese Robert Louis Stevenson inizia il romanzo della Professoressa Cordiano che ha al centro il grande fascino del viaggiare. La storia dell’uomo altro non è che la storia dell’uomo viaggiatore che lo stesso grande Omero raccontò con l’Odissea.

Ma ne “Il Principe dell’isola” il viaggio della protagonista rappresenta come una nuova rigenerazione e come “volare su nuvole dorate”.

Diciamo la verità, chi può dire che non è vero che al ritorno di un viaggio ci siamo sentiti meglio e rinfrancati?

«Era necessario disintossicare il cuore- scrive la protagonista-la mente e anche il corpo». Adriana Cordiano è nata a Giffone e vive a Maropati. Educatrice e donna di grande cultura ed è stata Presidente della prestigiosa Fondazione Fortunato Seminara. Adriana abbraccia da subito la letteratura dei grandi autori italiani ed Europei del ‘900, che la matura intellettualmente e la spinge a mettesi alla prova con scritti già o in fase di pubblicazione.

Opere pubblicate: “I giorni del mare” (Luigi Pellegrino 2019); “Poesia scritte per gioco” (il convivio editore 2002) e nel 2026 “Il Principe dell’Isola”( editore Brè). La storia di questo ultimo romanzo si intreccia con l’esperienza dell’emozione dei luoghi visitati e con un incontro con il “suo principe” che “ gli crea tormenti, malesseri, ma anche momenti di grande felicità”. Una storia affascinante all’interno di avvenimenti importanti, come le “primavere arabe”, che come scrive l’autrice, scompaginano le cose.

Un romanzo da leggere in qualunque posto ci si trovi per immergersi in una storia che magari tutti vorremmo vivere e abbiamo già vissuto, forse in un nostro viaggio.