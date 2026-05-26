Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 18,45 presso la Sala Musica avrà luogo, nell’ambito della rassegna Primavera in Musica, un recital della pianista Martina Sofia Aricò organizzato da AMA Calabria con la collaborazione dell’Associazione Paolo Ragone e il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’assessorato Regionale alla Cultura e della città metropolitana di Reggio Calabria.

Martina Sofia Aricò intraprende gli studi del pianoforte all'età di sei anni, sotto la guida della zia Simona Prossomariti e si aggiudica subito due Primi Premi Assoluti a due edizioni dei Concorsi Scolastici Nazionali di Musica Ama Calabria, dove spiccano, sin da subito, notevoli capacità musicali. A otto anni, con deroga rispetto ai regolamenti di ammissione, viene ammessa al Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e viene scelta proprio dal M° Paolo Pollice, con il quale svolge un intenso periodo di studi fino all'età di 12 anni. Successivamente, sotto la guida del M° Roberto Giordano, sta continuando a proseguire gli studi presso il Conservatorio Statale di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria. Come pianista, inoltre, partecipa all'attività concertistica dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, diretta da M° Maurizio Managó, con la quale si è esibita nello scorso aprile presso le Gallerie d’Italia a Napoli e nel luglio del 2026 parteciperà al The World Orchestra Festival, che si terrà presso la Sala D’Oro del Musikverein di Vienna. Pianista giovane, ma intensa, che già si distingue per capacità virtuosistiche, alle quale unisce un tocco pianistico elegante e raffinato. Figlia del suo tempo, ripercorre accanto al repertorio della letteratura classica pura, pagine del pianismo più contemporaneo, che fanno di lei una musicista eclettica e versatile, in grado di coniugare il tecnicismo ad interpretazioni intense e profonde.

Nel corso del suo recital la giovane pianista interpreterà opere di Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin, Franz Schubert e Claude Debussy.