Mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 19:00, la Sala Museale del Castello Aragonese di Reggio Calabria ospita “Ulisse on the Road”, spettacolo teatrale inserito nella programmazione del Balenando in Burrasca Festival. La produzione di Officine Jonike Arti, compagnia tra le realtà più attive del panorama teatrale calabrese, rilegge il mito omerico attraverso una prospettiva contemporanea, affidando a quattro figure emblematiche – Ulisse, Penelope, Circe e Poseidone – il compito di attraversare temi che parlano ancora al presente. Il viaggio di Ulisse diventa così metafora dell’esistenza: un percorso fatto di incontri, attese, conflitti e trasformazioni, in cui il mito si apre a una riflessione sulla fragilità umana, sull’insensatezza della guerra e sulla necessità di immaginare un futuro di pace.

La drammaturgia è firmata da Katia Colica, mentre in scena ci sono Americo Melchionda nel ruolo di Ulisse, Maria Milasi in quello di Circe, Francesco Spinelli come Poseidone e Kristina Mravcova nel ruolo di Penelope. La regia è affidata a Maria Milasi.

Il festival proseguirà venerdì 9 ottobre al Parco Archeologico Griso Laboccetta di Reggio Calabria, che si prepara ad accogliere "Donne e Mito", quinta giornata della programmazione che unisce archeologia e teatro per celebrare il profondo legame tra il mondo antico e la contemporaneità, appuntamento in collaborazione con l’associazione Ulysses. L’evento prenderà il via con una visita guidata alla scoperta dell'area archeologica e dei culti legati alle divinità di Demetra e Persefone e, a seguire, alle 18.00, "Inno a Demetra”, pensato come una rilettura moderna e suggestiva della tradizione mitologica tratta dai testi di Omero e interpretata da Renata Falcone.

Balenando in Burrasca ci terrà compagnia fino a fine ottobre con l’edizione autunnale, organizzata dall’Associazione Adexo APS nell’ambito degli Eventi Turistici e Culturali sostenuti dall'Avviso Pubblico della Regione Calabria "Sostegno e promozione Turistica e Culturale" POC 2014/20.