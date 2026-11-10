Ultimo mese per partecipare a “I Luoghi del Cuore”, censimento promosso dal Fai -Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e votare i luoghi più amati, compiendo un gesto semplice e concreto per la loro tutela e valorizzazione.

La classifica provvisoria traccia la mappa di un’Italia variegata, insolita e sorprendente, fatta di “luoghi del cuore” capaci di muovere e unire le comunità - comprese centinaia di scuole in tutta Italia e persino alcune Università - per l’amore e la difesa del patrimonio d’arte e natura.

Scorrendo la lista dei luoghi più segnalati a oggi, si incontrano antiche dimore, aree naturalistiche, litorali, parchi, grotte preistoriche, borghi, abbazie, castelli, imponenti esempi di archeologia industriale, disseminati in tutta la Penisola, e ancora botteghe tradizionali, fortezze, ferrovie e ponti storici, fari, alberi secolari, iconici luoghi di aggregazione, monumenti identitari e, addirittura, un presepe subacqueo, una scogliera e un’isola.

La gara è aperta e tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento. Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte e c’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per votare e unirsi a questa straordinaria e appassionata mobilitazione, che vede in prima linea, in questa edizione più che nelle precedenti, i giovani, che numerosi rispondono all’appello per la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale in cui si riconoscono e per il quale “fanno squadra”.

La parola che riassume il coinvolgimento che ogni edizione de “I Luoghi del Cuore” genera è passione. Questa anima le oltre centocinquanta realtà – associazioni, Comuni, Parrocchie, ma anche comitati nati proprio per la partecipazione al censimento e moltissime scuole – che in tutta Italia stanno raccogliendo voti per i luoghi che hanno a cuore.

Oltre 70 hanno già superato la soglia delle 3.000 segnalazioni che consentono, dopo la chiusura del censimento, l’accesso al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico, con un sistema che ha permesso dal 2003 a oggi di sostenere 180 progetti in tutta Italia, grazie al programma di FAI e Intesa Sanpaolo.

La fase finale del censimento è la più intensa, soprattutto per chi aspira a ottenere il sostegno economico del programma. Chi salirà sul podio nazionale si aggiudicherà, rispettivamente, 70.000€, 60.000€ e 50.000€, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. La soglia di 3.000 voti è indispensabile per l’accesso al Bando, ma raggiungere un numero più alto di segnalazioni è importante perché dà la possibilità di richiedere maggiori fondi e offre l’occasione di avere più visibilità e generare impatti virtuosi sul territorio.

Ecco i luoghi che sono, per ora, ai primi posti della classifica provvisoria della Calabria (descrizioni a seguire):

Grotte Rupestri di Verzino (KR), al 4° posto della classifica nazionale provvisoria

Palazzo Gagliardi De Riso, Vibo Valentia

Villa Romana, Casignana (RC)

Cappella dei Nobili, Cosenza

Con l’avvio dell’anno scolastico si è innescata anche un’importante partecipazione delle scuole che in Calabria, ad esempio, hanno permesso alle Grotte Rupestri di Verzino - sostenute anche da numerosi studenti di altri Comuni - di consolidarsi al primo posto provvisorio nella classifica dei “luoghi del cuore” regionali e al quarto posto provvisorio nazionale. Al mondo scolastico è dedicata quest’anno un’attenzione speciale da parte del FAI, per rafforzare l’azione educativa e di sensibilizzazione dei giovani alla conoscenza e all’importanza della tutela dei luoghi in cui vivono e integrare gli studenti, con le loro famiglie, e gli istituti scolastici nelle “comunità di patrimonio”, contribuendo a formare cittadini attenti e partecipi del presente e del futuro dei territori.

Si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, senza un limite numerico, fino al 15 dicembre. I voti cartacei che arriveranno alla Fondazione entro la conclusione del censimento verranno conteggiati nella classifica finale, che sarà resa nota a febbraio 2027. Per votare e per consultare la classifica provvisoria completa www.iluoghidelcuore.it





I “luoghi del cuore” ai primi posti della classifica provvisoria in Calabria

Grotte Rupestri di Verzino, Verzino (KR)

Le Grotte Rupestri di Verzino (KR) si trovano nel cuore dell’alto Marchesato crotonese, ai piedi della Sila. Questo straordinario insediamento scavato nella roccia costituisce il nucleo originario dell’antico borgo di Verzino e rappresenta un esempio significativo di insediamento rupestre in Calabria. Le sue origini risalgono alla preistoria, come testimoniano i numerosi reperti archeologici rinvenuti nel territorio e conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Crotone. Nel corso dei secoli le grotte furono utilizzate da diverse popolazioni e conobbero il loro periodo di maggiore sviluppo durante la dominazione bizantina, quando i monaci basiliani le adattarono alle proprie esigenze religiose e quotidiane, realizzando anche sistemi di raccolta delle acque piovane e cisterne sotterranee.

Abitate fino alla metà del Novecento da intere famiglie e successivamente utilizzate come ricoveri per il bestiame, le grotte furono progressivamente abbandonate negli anni Ottanta, per poi essere recuperate e rese accessibili nel primo decennio degli anni Duemila. Oggi il complesso si inserisce in uno scenario paesaggistico di grande fascino che domina la valle del fiume Vitravo e fa parte della Riserva Naturale Regionale del Fiume Vitravo e delle Grotte Rupestri di Verzino.

La candidatura a “I Luoghi del Cuore”, sostenuta dal comitato “Amici delle Grotte Rupestri di Verzino” e dall’intera comunità locale, mira a promuovere ulteriori interventi di valorizzazione, tra cui il miglioramento dell’accessibilità anche attraverso l'illuminazione di un patrimonio che racconta millenni di storia e il profondo legame tra uomo e paesaggio. Le Grotte Rupestri di Verzino hanno ricevuto il sostegno di diverse scuole di tutta la provincia, determinante per il posizionamento in classifica. I volontari FAI della Calabria sostengono la raccolta voti per questo “luogo del cuore”.

Palazzo Gagliardi De Riso, Vibo Valentia

Il Palazzo Gagliardi-De Riso è una dimora nobiliare situata nel centro storico della città. Realizzato nei primi decenni dell’Ottocento come foresteria destinata ad accogliere gli ospiti illustri della famiglia Gagliardi, il palazzo divenne successivamente la residenza principale del casato, acquisendo un ruolo centrale nella vita culturale cittadina.

L’edificio presenta un’architettura sobria ed elegante, caratterizzata da richiami al gusto rinascimentale toscano, una corte interna e un monumentale scalone che conduce al piano nobile. All’interno si conservano ambienti di particolare pregio, tra cui sale decorate, vetrate colorate, arredi storici e spazi che testimoniano il prestigio sociale della famiglia.

Il palazzo è strettamente legato alla figura di Caterina De Blasio, moglie del marchese Enrico Gagliardi, che nella seconda metà dell’Ottocento trasformò la residenza in un celebre salotto culturale frequentato da intellettuali, musicisti e personalità della società calabrese. Oggi chiuso al pubblico, l’edificio versa in condizioni di progressivo degrado.

La candidatura a “I Luoghi del Cuore”, promossa dal comitato “Salviamo Palazzo Gagliardi De Riso”, nasce proprio con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle necessità di recupero della dimora, affinché possa essere pienamente restaurata e restituita alla collettività, prima che le copiose infiltrazioni d’acqua, che penetrano da una parte crollata del tetto, danneggino in maniera irreversibile gli interni e soprattutto il salone di rappresentanza, ricco di stucchi, tappezzerie e decorazioni. I volontari FAI di Vibo Valentia sostengono la raccolta voti per questo “luogo del cuore”.

Villa Romana, Casignana (RC)

La Villa Romana di Casignana, lungo la Costa dei Gelsomini, è tra i più importanti siti archeologici della Calabria ed è considerata uno dei complessi di età romana più rilevanti dell’Italia meridionale. Sorta nel I secolo d.C. lungo l’antico asse viario che collegava Rhegion a Locri Epizefiri, raggiunse il massimo splendore nel IV secolo quando fu ampliata e arricchita da ambienti residenziali e termali. Scoperta casualmente nel 1963 durante lavori per la realizzazione di un acquedotto, la villa ha restituito nel corso degli scavi un patrimonio artistico eccezionale. Il sito è celebre soprattutto per la qualità dei suoi mosaici: la più estesa concentrazione di pavimenti musivi finora documentata in Calabria.

Tra gli ambienti più suggestivi spicca la Sala delle Nereidi, decorata da un raffinato mosaico che raffigura figure femminili marine in groppa ad animali fantastici, accanto a sale ornate con motivi geometrici, scene mitologiche e pavimenti in opus sectile realizzati con preziosi marmi provenienti da diverse regioni dell’Impero. Le terme conservano inoltre tracce degli antichi sistemi di riscaldamento a ipocausto, consistente nella circolazione di aria calda entro cavità poste nel pavimento e nelle pareti del luogo, testimonianza dell’elevato livello tecnologico raggiunto dall’architettura romana.

Oggi la Villa Romana è uno dei principali attrattori culturali della Locride e negli ultimi anni è stata interessata da numerose iniziative di valorizzazione. La candidatura a “I Luoghi del Cuore” intende rafforzarne ulteriormente la conoscenza e la tutela. I volontari FAI della Locride e della Piana sostengono la raccolta voti per questo Luogo del Cuore.

Cappella dei Nobili, Cosenza

Nel cuore del centro storico di Cosenza, nascosta in un cortile alle spalle della Cattedrale di Santa Maria Assunta, si trova la Cappella dei Nobili, conosciuta anche come chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. L’edificio viene generalmente attribuito al primo quarto del Quattrocento, pur conservando elementi che potrebbero rimandare a fasi ancora più antiche legate alla storia della stessa cattedrale. La piccola chiesa sorge su un livello rialzato rispetto alla sottostante piazza Toscano ed è collegata al complesso del Duomo attraverso percorsi interni.

Nel corso dei secoli divenne il luogo di riferimento della confraternita dei nobili cittadini, dalla quale deriva il nome con cui è oggi conosciuta. Tra gli elementi più suggestivi figura la presenza di una cripta, tradizionalmente indicata come luogo di sepoltura delle famiglie aristocratiche cosentine. Nonostante le dimensioni contenute, la cappella rappresenta un tassello della storia urbana e religiosa della città. Negli ultimi anni l’edificio è stato oggetto di interventi di recupero, ma ancora oggi risulta in stato di forte degrado: sarebbero necessari interventi murari per consentire l’accesso al pubblico, ma anche restauri per riportare alla luce le pitture parietali.

La candidatura a “I Luoghi del Cuore”, supportata dal comitato “Laboratorio Culturale Cosenza” e dalle associazioni culturali che si occupano del centro storico di Cosenza, vuole puntare i riflettori su un monumento poco noto affinché si possa riportarlo alla fruizione pubblica. I volontari FAI di Cosenza supportano la raccolta voti.





Intesa Sanpaolo affianca dal 2004 i Luoghi del Cuore del FAI per la sua attenzione alla storia e all’arte italiane. Oltre alle attività finanziarie per favorire la crescita economica e la coesione sociale, Intesa Sanpaolo sostiene infatti i territori con programmi culturali che pongono al centro le comunità locali. Con i quattro musei delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, la Casa Museo dell’Antiquariato di Arezzo e la Galleria degli Alberti di Prato, con una collezione di 40 mila opere d’arte e con un progetto nazionale di restauro come “Restituzioni”, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico dell’Italia sono da sempre tratti identitari del Gruppo.

La XIII edizione de “I Luoghi del Cuore” si svolge con il Patrocinio del Ministero della Cultura.

Anche in occasione della XIII edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, Rai conferma l’impegno del Servizio Pubblico multimediale alla promozione, cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Rai è Main Media Partner del FAI e supporta l’edizione del Censimento 2026 anche grazie alla collaborazione di Rai per la Sostenibilità ESG.