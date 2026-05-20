Studenti e anziani insieme nel progetto che racconta storie di vita e ricordi della Casa Protetta Emmaus, trasformati in un volume dedicato alla memoria condivisa e al valore dell’incontro

Una mattinata intensa ed emozionante è stata quella del 16 maggio 2026 per la comunità educante dell’“Einaudi-Alvaro” di Palmi e per la Casa Protetta Emmaus dell’Associazione di Volontariato “Presenza”.

Presso il Centro di Riconciliazione “Presenza” a Barritteri di Seminara si è infatti tenuto l’evento di presentazione del volume “Memoria e futuro. Storie di vita dalla generazione silenziosa alla generazione Z”.

Il libro, a cura degli studenti delle classi 5AS 2024-2025 e 4AS 2024-2025, nasce dal progetto omonimo, coordinato dal prof. Fabio Domenico Palumbo e dalla prof.ssa Maria Teresa Messina, con il supporto dei collaboratori del Dirigente Scolastico, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Il progetto è stato fortemente sostenuto nel tempo dai Dirigenti Scolastici che si sono avvicendati alla guida dell’“Einaudi-Alvaro”, il dott. Giuseppe Eburnea e la prof.ssa Mariarosaria Russo

Dal mese di ottobre 2024 al mese di febbraio 2025, nel corso di 12 incontri di due ore ciascuno, gli studenti delle classi 5AS e 4AS dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo “Corrado Alvaro” di Palmi, parte dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, hanno incontrato gli anziani ospiti della Casa Protetta “Emmaus” di Palmi, gestita dall’Associazione di volontariato “Presenza” ONLUS.

Nel corso degli incontri, gli allievi hanno realizzato delle interviste agli anziani ospiti della Casa Protetta, raccogliendo storie di vita e proponendo a loro volta racconti tratti dal proprio vissuto. Nei mesi successivi, il materiale, rielaborato dagli stessi studenti con la collaborazione dei docenti referenti, è confluito nel volume “Memoria e futuro”.

Il libro è stato dedicato agli anziani ospiti del Centro “Presenza” che ci hanno lasciato in questi mesi: anche se “non sono più tra noi”, “sono ancora con noi” nell’intensità del ricordo.

L’evento di restituzione è stato pensato e fortemente voluto proprio per raccontare questa preziosissima esperienza di condivisione intergenerazionale e per far incontrare nuovamente gli studenti dell’“Alvaro” e gli anziani del Centro.

Dopo i saluti istituzionali di Don Silvio Mesiti (Presidente dell’Associazione di Volontariato “Presenza”), del prof. Riccardo Rossetti e della prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, è stato il turno del prof. Fabio Domenico Palumbo, che si è soffermato sul senso profondo del progetto, e della prof.ssa Maria Teresa Messina, che ha rievocato l’atmosfera di quei giorni. Successivamente, sono intervenute le operatrici della Casa Protetta “Emmaus”, la dott.ssa Idria Galatà (psicologa) e la dott.ssa Silvana Ricca (educatrice), che, insieme alla dott.ssa Martina Cannistrà (educatrice), hanno accompagnato gli studenti e i docenti nel corso del progetto.

È stato poi il turno dei protagonisti, accanto agli anziani del Centro “Presenza”, di “Memoria e futuro”, ossia gli studenti autori del libro. Karola Sofrà (5AS 24-25), Giada Prossomariti (4AS 24-25) ed Emanuele Barone (5AS 24-25) hanno speso parole toccanti sul valore del percorso. Hanno partecipato con viva emozione all’incontro numerosi studenti autori del volume: Emanuele Barone, Miriam Battista, Ilenia Cannistrà, Concetta Giorgi, Maddalena Lovece, Elisa Papalia, Mariachiara Pinneri, Elena Sannuto, Karola Lucia Sofrà (classe 5AS 2024-2025); Greta Maria Barbera, Aurora Bonifazio, Giorgia Costa, Serena Dimasi, Maria Teresa Gioffrè, Stefania Lamanna, Sara Eliana Paolo, Caterina Pentimalli, Giorgia Perri, Giada Prossomariti, Rossella Riotto, Elisa Rugari (classe 4AS 2024-2025). In sala, gli anziani ospiti della Casa Protetta hanno ascoltato commossi gli interventi.

Al termine dell’incontro, c’è stato spazio per un gioioso momento conviviale presso il Parco Presenza.

“Memoria e futuro” è il frutto di una comunità di affetti intergenerazionale che continuerà a vivere nel tempo, sulle pagine del libro e su quelle del cuore.